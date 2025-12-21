Немка стала первым человеком с параличом, слетавшим в космос

Михаэла Бентхаус парализована ниже пояса и передвигается на коляске. Это не стало препятствием для космического туризма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Blue Origin/AP Photo/picture alliance

Инженер Европейского космического агентства (ЕКА) Михаэла Бентхаус вошла в состав короткой космической миссии, организованной американской коммерческой компанией Blue Origin. В субботу, 20 декабря, женщина отправилась в суборбитальный полет на 11 минут на корабле New Shepard.

Примечателен тот факт, что 33-летняя уроженка немецкого города Киль стала первым в космосе человеком, парализованным ниже пояса. Травму Бентхаус получила в 2018 году после падения с велосипеда. С тех пор она передвигается на инвалидной коляске.

"Честно говоря, это был самый крутой опыт в моей жизни, - сказала Бентхаус вскоре после приземления. - Я думаю, что никогда не нужно отказываться от своих мечтаний. Всегда есть небольшой шанс, что они сбудутся."

По словам женщины, она была очарована космосом с раннего детства - после просмотра фильма "Звездные войны".

В состав экипажа New Shepard помимо Бентхаус вошли 5 человек, в том числе еще один немец - аэрокосмический инженер Ханс Кёнигсманн. До 2021 года он работал инженером у конкурента Blue Origin - компании SpaceX миллиардера Илона Маска.

"Вид Земли и ее атмосферы фантастический, но черный фон оказался насыщеннее, чем я думал", - сказал Кёнигсманн после приземления.

Сама же миссия стала 16-м пилотируемым полетом космической туркомпании компании Blue Origin, принадлежащей американскому миллиардеру Джеффу Безосу. По данным компании, за несколько лет в космических экспресс-полетах приняли участие около 80 состоятельных клиентов, в том числе и американские знаменитости. Точные цены на билеты не разглашают.

Некоторые критики не относят полеты на New Shepard к полноценно космическим, так как многоразовый корабль поднимается лишь на суборбитальные высоты. В то же время конкурент Blue Origin и ведущая космическая компания в США SpaceX совместно с Axiom Space наладила туристические миссии на Международную космическую станцию (МКС ).

В июле успешно завершился уже четвертый такой коммерческий полет на МКС. В миссии приняли участие четыре космических туриста - все они были связаны с компаниями, работающими в этой сфере. На борту МКС туристы провели более двух недель, после чего капсула многоразового пилотируемого космического корабля Crew Dragon с ними приводнилась у берегов Калифорнии.

