Необходимо обыграть Финляндию

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

Сборная Казахстана на выезде уступила национальной команде Дании.

фото kff.kz

Главная футбольная команда нашей страны начала очередное выездное турне в рамках отборочного этапа Евро-2024 в группе Н с поединка против Дании.

Всем еще памятен выигрыш казахстанцев в Астане над датчанами со счетом 3:2. Но эта игра уже стала историей, а потому все понимали: следующий поединок окажется очень трудным, ведь скандинавы рассчитывали на убедительный реванш.

Первый тайм начался с атак скандинавов, но казахстанцам в первое время удавалось довольно неплохо их сдерживать. Отличиться хозяевам поля удалось лишь на 36-й минуте, когда резким ударом из штрафной пробил Йонас Винда.

Казалось, первая сорокапятиминутка так и завершится со счетом 1:0, но в компенсированное время на 47-й минуте еще один гол казахстанцам забил Роберт Сков.

На второй тайм тренеры сборной Казахстана сделали некоторые изменения в составе, но это лишь привело к очередному взятию наших ворот: на 48-й минуте дубль в игре оформил все тот же Сков.

Конечно же, наши игроки не сидели сложа руки. Можно даже сказать, играли они довольно неплохо, учитывая тот факт, что противостояли им футболисты, выступающие в лучших чемпионатах Европы. Более того, на 58-й минуте Ян Вороговский смог прор­ваться в штрафную соперника и хладнокровно обыграть вратаря, сделав счет 3:1. Игра так и завершилась.

Завтра казахстанцам предстоит очень ответственный поединок против национальной команды Финляндии. Нашим футболистам просто необходима победа для того, чтобы получить историческую возможность выйти в финальную часть первенства Европы.

Номинально лидером нашей группы яв­ляется Словения, но все же есть возможности в конце концов обойти и их.

Кстати, днем ранее состоялись встречи между нашими соперниками. Северная Ирландия дома уверенно обыграла Сан-Марино со счетом 3:0, а Словения на своем поле точно с таким же счетом оказалась сильнее Финляндии.

#Спорт #футбол #Евро-2024

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