Необходимо распространить этот опыт в регионах – Президент о работе столичного центра "IKomek109"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил столичный центр мониторинга и оперативного реагирования "IKomek109", передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба Президента РК, центр в круглосуточном режиме обеспечивает безопасность города, объединяет колл-центры коммунальных предприятий и позволяет обрабатывать обращения и предложения жителей.
Главе государства были продемонстрированы возможности панели управления. Работа шести тысяч камер позволяет своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, инциденты, осуществлять мониторинг систем жизнеобеспечения города.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность использования современных цифровых технологий государственными органами для установления коммуникации и эффективной обратной связи с населением.
Президент подчеркнул необходимость распространения этого опыта в регионах.
