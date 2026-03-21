В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область Глава государства подчеркнул, что в последнее время геополитическая обстановка в мире остается крайне сложной и нестабильной. Во многих странах обострились вооруженные конфликты и даже войны, которые оказывают негативное влияние на мировую экономику.

«Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке. Конфликт крайне обострился. На мой взгляд, в этом противостоянии в конечном итоге ни одно государство не сможет извлечь выгоду. Казахстан находится в регионе, где происходят столкновения. Поэтому с этой священной земли я хочу обратиться ко всем странам. Прежде всего, призываю прекратить вооруженные атаки на гражданские и экономические объекты. Затем необходимо сесть за стол переговоров. Казахстан не стремится к роли посредника в этой сложной ситуации, однако мы готовы предоставить свою площадку для мирных переговоров. Считаю, что такой диалог можно было бы организовать в Туркестане. Конечно, решение этого вопроса зависит от государств, непосредственно участвующих в конфликтах. Моя инициатива – это проявление доброй воли казахского народа. Пока не стало слишком поздно, необходимо прекратить военные действия и начать переговоры. В противном случае будет нарушена мирная жизнь многих народов, подорваны основы мировой стабильности, не говоря уже о наступлении глобального экономического кризиса», – заключил он.