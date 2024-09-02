Сенатор Булавкина: Жить по средствам – единственный рецепт стабильности госфинансов

Сенат
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Сенатор Ольга Булавкина, комментируя Послание президента, высказалась о необходимости исключения чрезмерных трат как на уровне государства, так и каждой семьи, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: instagram.com/o.a.bulavkina

«Чему учит нынешнее Послание? Если сказать простым языком - мы все, независимо от должности, образования, семейного положения, статуса и других критериев, влияющих на нашу жизнь - должны научиться управлять финансами, как на уровне государства, так и на уровне семейного и личного бюджета. Мы хотим, чтобы наши дороги и коммуникации были модернизированы, наши школы были современными и комфортными, медицинские учреждения оказывали услуги своевременно и качественно, города и сельские населенные пункты соответствовали достойному уровню жизни. Необходимо запустить новый инвестиционный цикл, эффективно используя созданный задел», - написала она на своей странице в Инстаграм.

Государству, в период геополитический потрясений и экономической турбулентности, необходимо сохранить внутреннюю стабильность, критический ум и сильную волю к преобразованиям. По ее словам, правительство и акимы должны уделить особое внимание вопросу изменения структуры экономики, предусмотреть новые механизмы, направленные на обеспечение устойчивого прогресса страны.

«Главная цель – повышение уровня доходов граждан. При правильной организации работы это вполне осуществимо. Жить по средствам – единственный возможный рецепт стабильности государственных финансов. Поэтому следует исключить чрезмерные траты на задачи, не являющиеся по своей сути первоочередными и стратегическими», - отметила депутат.

Депутатами Сената Парламента РК будут законодательно регламентированы цели, функции, виды, методы финансирования и другие аспекты государственных программ, направленных на развитие регионов, исходя из конкретной ситуации с целью необходимости решения первоочередных вопросов, добавила она.

 

#депутат #послание #сенатор

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