Необходимы системный подход и координация деятельности Общество 11 сентября 2025 г. 5:15 13 Александр Бри Государственный советник Ерлан Карин провел совещание с руководителями государственных аналитических структур. фото с сайта akorda.kz В ходе встречи обсуждены меры и дальнейшие шаги по координации деятельности аналитических структур и укреплению взаимодействия институтов между собой. Рассмотрены механизмы взаимного обмена результатами аналитических исследований, а также возможности более широкого использования аналитическими центрами данных Бюро национальной статистики. Государственный советник особо отметил, что Послание Главы государства «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» требует глубокого экспертного анализа и выработки рекомендаций по реализации отдельных инициатив. #Ерлан Карин #совещание #Послание Президента