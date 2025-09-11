В ходе встречи обсуждены меры и дальнейшие шаги по координации деятельности аналитических структур и укреплению взаимодействия институтов между собой.

Рассмотрены механизмы взаимного обмена результатами аналитических исследований, а также возможности более широкого использования аналитическими центрами данных Бюро национальной статистики.

Государственный советник особо отметил, что Послание Главы государства «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» требует глубокого экспертного анализа и выработки рекомендаций по реализации отдельных инициатив.