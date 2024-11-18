Необычных роботов и футуристические машины представили в Китае

В китайском авиасалоне China Airshow представили необычных роботов и футуристические машины, которые работают на базе искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Как сообщается, китайская компания XPeng показала сухопутный авианосец Land Aircraft Carrier, который оснащён электрическим пассажирским дроном. Он впервые поднялся в воздух с двумя людьми на борту в рамках технологической выставки Airshow China. До этого летательный аппарат участвовал только в испытательных полётах.
Система автопилота со встроенной нейросетью обеспечила точное выполнение всех заданных маневров, включая подъем, разгон на низкой высоте, снижение на равномерной скорости и точную посадку. Дрон заряжается от наземного носителя – электромобиля.
Их общая стоимость оценивается в 280 тысяч долларов. Компания-разработчик уже получила более двух тысяч предварительных заказов от потенциальных клиентов. Заявки в основном из сферы логистики, туризма, недвижимости и промышленных технологий.
«Land Aircraft Carrier – это новаторская китайская разработка. Первый в мире электромобиль, который способен перевозить и самостоятельно заряжать летательный модуль. Только представьте, в будущем, отправляясь, например, в поездку к живописным местам, вы сможете насладиться видами с высоты птичьего полёта», - говорит основатель компании Чжао Дэли.
Ещё одна интересная разработка китайских инженеров – это робот-волк. Четвероногий аппарат может бегать, подниматься и спускаться по лестницам, переносить грузы, подчиняться стандартным голосовым командам, таким как сидеть, стоять и двигаться. Его вес составляет 70 кг.
Пока что они могут перемещаться всего на 2 километра от своей базы, после чего им потребуется подзарядка батарей. К слову, их работы хватает на три часа. Роботизированных волков в будущем планируют использовать в китайской армии для разведки, расчистки городских улиц, заводов, шахт.
Развитие искусственного интеллекта с каждым годом привлекает всё больше средств. Ещё в 2021 мировые инвестиции в эту сферу составили 11 млрд долларов, а через два года вложения в ИИ увеличились больше чем в 2 раза и достигли 27 млрд долларов, сообщает издание Financial Times.
В немецкой аналитической компании Statista считают, что глобальный рынок программ и проектов на основе искусственного интеллекта будет расти со скоростью 28% ежегодно до конца текущего десятилетия. А к середине столетия показатель и вовсе может составить 57%.