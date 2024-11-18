Необычных роботов и футуристические машины представили в Китае

В китайском авиасалоне China Airshow представили необычных роботов и футуристические машины, которые работают на базе искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: скриншот видео / 24.kz

Как сообщается, китайская компания XPeng показала сухопутный авианосец Land Aircraft Carrier, который оснащён электрическим пассажирским дроном. Он впервые поднялся в воздух с двумя людьми на борту в рамках технологической выставки Airshow China. До этого летательный аппарат участвовал только в испытательных полётах.

Система автопилота со встроенной нейросетью обеспечила точное выполнение всех заданных маневров, включая подъем, разгон на низкой высоте, снижение на равномерной скорости и точную посадку. Дрон заряжается от наземного носителя – электромобиля.

Их общая стоимость оценивается в 280 тысяч долларов. Компания-разработчик уже получила более двух тысяч предварительных заказов от потенциальных клиентов. Заявки в основном из сферы логистики, туризма, недвижимости и промышленных технологий.

«Land Aircraft Carrier – это новаторская китайская разработка. Первый в мире электромобиль, который способен перевозить и самостоятельно заряжать летательный модуль. Только представьте, в будущем, отправляясь, например, в поездку к живописным местам, вы сможете насладиться видами с высоты птичьего полёта», - говорит основатель компании Чжао Дэли.

Ещё одна интересная разработка китайских инженеров – это робот-волк. Четвероногий аппарат может бегать, подниматься и спускаться по лестницам, переносить грузы, подчиняться стандартным голосовым командам, таким как сидеть, стоять и двигаться. Его вес составляет 70 кг.

Пока что они могут перемещаться всего на 2 километра от своей базы, после чего им потребуется подзарядка батарей. К слову, их работы хватает на три часа. Роботизированных волков в будущем планируют использовать в китайской армии для разведки, расчистки городских улиц, заводов, шахт.

Развитие искусственного интеллекта с каждым годом привлекает всё больше средств. Ещё в 2021 мировые инвестиции в эту сферу составили 11 млрд долларов, а через два года вложения в ИИ увеличились больше чем в 2 раза и достигли 27 млрд долларов, сообщает издание Financial Times.

В немецкой аналитической компании Statista считают, что глобальный рынок программ и проектов на основе искусственного интеллекта будет расти со скоростью 28% ежегодно до конца текущего десятилетия. А к середине столетия показатель и вовсе может составить 57%.