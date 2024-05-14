Незаконные госзакупки на 335 млн тенге приостановили в Жамбылской области

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Как уточняется, по результатам проведенного прокуратурой Байзакского района анализа установлены неоднократные нарушения в деятельности структурных подразделений акимата района при проведении государственных закупок.

Так, в нарушение требований законодательства в апреле отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района незаконно заключил договор с подрядчиком на 125 млн тенге способом «из одного источника».

В другом случае, при проведении закупок необоснованно устанавливались требования, которые ограничивали и усложняли участие предпринимателей, а также ущемляли права общественных объединений инвалидов.

«Всего по акту прокурорского надзора отменены закупки на сумму свыше 335 млн тенге, а виновные привлечены к ответственности», – сообщили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что принятые меры направлены на восстановление добросовестной конкуренции среди субъектов бизнеса.