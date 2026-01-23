Незыблемая основа общественной консолидации

Анастасия Шварц

В столичном Доме дружбы состоялась встреча Государственного советника Ерлана Карина с руководителями и членами ряда республиканских этнокультурных объединений.

фото Ерлана Омара

Среди участников были Зайнуддин Махусеев, Акбаржон Исмаилов, Тауфик Каримов, Наринэ Микаелян, Ахмет Мурадов, Юрий Тимощенко, Абдулла Исматуллаев, Шавкат Исмаилов, Дмитрий Останькович, Абилфас Хамедов, Виталий Тварио­нас и Исидор Борчашвили. В мероприятии также приняли участие депутаты Парламента Закиржан Кузиев, Евгений Больгерт, Сергей Пономарев, Наталья Дементьева и заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов.

Основной темой обсуждения стали инициативы V заседания Национального курултая и участие этнокультурных объединений в реализации ключевых направлений дальнейшей политической модернизации страны.

Ерлан Карин подчеркнул важность конституционной реформы для поступательного прогресса страны и незыблемость принципа государственной политики «Единство в многообразии», являющегося основой общественной консолидации.

В свою очередь представители этнокультурных объединений отметили, что инициативы и решения Главы государства в культурно-гуманитарной, социально-экономической, политической сферах, озву­ченные на заседании курултая, задают цельное видение нового этапа развития страны.

Руководители этнокультурных объединений выразили поддержку инициативам Главы государства и подтвердили готовность активно участвовать в реализации предстоя­щих реформ.

#Ерлан Карин #Национальный курултай

