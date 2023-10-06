Ни дня без камеры

На днях Светлана выиграла фотоконкурс «Великолепие рассветов и закатов» на сайте «ФотоКто». Фотография Светланы «Три моста и одинокая душа» не оставила равнодушными членов жюри. Фото и вправду завораживает, автору удалось запечатлеть все три моста Семея – автогужевой, железнодорожный и подвесной.

– Фото я сделала с центральной набережной, в кадр попала и девушка, которая куда-то спешила, она шла по автогужевому мосту, – рассказывает Светлана.

Ее снимки в буквальном смысле разлетаются и дополняют журналистские материалы. А ведь этого могло и не случиться. Было время, когда она перестала фото­графировать совсем. Все началось в конце 1990-х годов. Тогда Светлана работала в городском Дворце культуры администратором. Она организовывала концерты авторской музыки, а в свободное время фотографировала на обыч­ный пленочный фотоаппарат. И у нее получалось – ее снимки использовала в своих публикациях наша коллега, известный журналист Айгуль Биданова. А затем наступил перерыв. Светлана вышла замуж и о своем увлечении забыла. Фотоаппарат пылился на полке, Светлана с головой ушла в работу и семейную жизнь. Вернуться к любимому делу ее буквально заставила Айгуль. Как-то встретившись, она упрекнула ее в том, что та зарывает свой талант. Светлана задумалась, посоветовалась с родными и решила заняться фотографией всерьез. Купила зеркальный фотоаппарат и открыла для себя репортажную съемку. С тех пор Светлана не расстается с камерой ни на минуту, ведь на интересный кадр можно «набрести» совершенно случайно.

На фотоработах замерли городские мосты, купающиеся в лучах заходящего солнца, среди двухсотлетних домов Татарской слободы кипит современная жизнь, в синеве иртышской воды плывут отражения облаков. Среди работ есть умиротворяющие пейзажи, виды современного Семея в разные времена года. Интересна серия черно-белых работ: среди заснеженных зимних улиц и заиндевевших от мороза деревьев внезапно проступают цветные пятна.