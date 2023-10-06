Ни дня без камеры

Культура
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Флора Левина, Семей

Любовь к родному городу буквально «дышит» в каждом кадре фотографа Светланы Артюшиной.

На днях Светлана выиграла фотоконкурс «Великолепие рассветов и закатов» на сайте «ФотоКто». Фотография Светланы «Три моста и одинокая душа» не оставила равнодушными членов жюри. Фото и вправду завораживает, автору удалось запечатлеть все три моста Семея – автогужевой, железнодорожный и подвесной.

– Фото я сделала с центральной набережной, в кадр попала и девушка, которая куда-то спешила, она шла по автогужевому мосту, – рассказывает Светлана.

Ее снимки в буквальном смысле разлетаются и дополняют журналистские материалы. А ведь этого могло и не случиться. Было время, когда она перестала фото­графировать совсем. Все началось в конце 1990-х годов. Тогда Светлана работала в городском Дворце культуры администратором. Она организовывала концерты авторской музыки, а в свободное время фотографировала на обыч­ный пленочный фотоаппарат. И у нее получалось – ее снимки использовала в своих публикациях наша коллега, известный журналист Айгуль Биданова. А затем наступил перерыв. Светлана вышла замуж и о своем увлечении забыла. Фотоаппарат пылился на полке, Светлана с головой ушла в работу и семейную жизнь. Вернуться к любимому делу ее буквально заставила Айгуль. Как-то встретившись, она упрекнула ее в том, что та зарывает свой талант. Светлана задумалась, посоветовалась с родными и решила заняться фотографией всерьез. Купила зеркальный фотоаппарат и открыла для себя репортажную съемку. С тех пор Светлана не расстается с камерой ни на минуту, ведь на интересный кадр можно «набрести» совершенно случайно.

На фотоработах замерли городские мосты, купающиеся в лучах заходящего солнца, среди двухсотлетних домов Татарской слободы кипит современная жизнь, в синеве иртышской воды плывут отражения облаков. Среди работ есть умиротворяющие пейзажи, виды современного Семея в разные времена года. Интересна серия черно-белых работ: среди заснеженных зимних улиц и заиндевевших от мороза деревьев внезапно проступают цветные пятна.

Фотографу удается запечатлеть удивительно поэтические моменты из жизни животных: на ее снимках лошади буквально купаются в лучах яркого степного солнца. Также камера Светланы легко останавливает мгновенье полета стрекозы над заросшей протокой, сквозь дыру в старом заборе печально смотрит на прохожих собака, а забавный рыжий кот уверенно кладет лапы на руль автомобиля.

Про кота надо сказать отдельно. Светлана обожает выезжать в окрестности города, чтобы сделать серии сельских фоторепортажей. Практически всегда в поездки по родному краю Светлана берет с собой кота Фому. Это не просто любимец, он главный герой многих фоторабот своей хозяйки. Рыжий пушистик делает кадры живыми, яркими, сочными. Кстати, именно Фома, усаженный хозяйкой за руль автомобиля, стал победителем международного фотоконкурса сайта «ФотоПризер.ру» в номинации «Оригинальность» несколько лет назад.

Отдельной темой фоторабот является краеведческая дея­тельность Светланы Артюшиной. Член краеведческого общества «Прииртышье», она постоянный участник экспедиций. Ее фотокамера помогает запечатлеть уникальные памятники истории, исследовательскую работу краеведов, красоты природы родного края, моменты отдыха и задушевных бесед у самовара с дымком.

#фотограф #ФотоКто

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