Ни дня без камеры

Любовь к родному городу буквально «дышит» в каждом кадре фотографа Светланы Артюшиной.
Фотографу удается запечатлеть удивительно поэтические моменты из жизни животных: на ее снимках лошади буквально купаются в лучах яркого степного солнца. Также камера Светланы легко останавливает мгновенье полета стрекозы над заросшей протокой, сквозь дыру в старом заборе печально смотрит на прохожих собака, а забавный рыжий кот уверенно кладет лапы на руль автомобиля.
Про кота надо сказать отдельно. Светлана обожает выезжать в окрестности города, чтобы сделать серии сельских фоторепортажей. Практически всегда в поездки по родному краю Светлана берет с собой кота Фому. Это не просто любимец, он главный герой многих фоторабот своей хозяйки. Рыжий пушистик делает кадры живыми, яркими, сочными. Кстати, именно Фома, усаженный хозяйкой за руль автомобиля, стал победителем международного фотоконкурса сайта «ФотоПризер.ру» в номинации «Оригинальность» несколько лет назад.
Отдельной темой фоторабот является краеведческая деятельность Светланы Артюшиной. Член краеведческого общества «Прииртышье», она постоянный участник экспедиций. Ее фотокамера помогает запечатлеть уникальные памятники истории, исследовательскую работу краеведов, красоты природы родного края, моменты отдыха и задушевных бесед у самовара с дымком.