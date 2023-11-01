Ничего не вижу

Проверка прокуратуры города выявила десятки подобных фактов и наказала 11 сотрудников миграционной полиции Шымкента. Все они получили взыскания за дискредитацию государственной службы.

В надзорном ведомстве сообщили, что сотрудники миграционной полиции с начала 2022 года без каких-либо причин не составляли протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан РК, занимавшихся трудоустройством иностранных лиц и не имевших на то специальных разрешений. В результате бездействия сотрудников миграционной полиции сроки давности наказания работодателей истекли. Прокуратура Шымкента выявила 72 таких факта. В прокуратуре города считают, что тем самым оказано неправомерное предпочтение при принятии решения о трудоустройстве иностранцев.