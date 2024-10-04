Никакой опасности для озера Балхаш не существует: эксперт о строительстве АЭС в Казахстане

В интервью Kazpravda.kz заслуженный энергетик Казахстана, управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев рассказал зачем Казахстану АЭС, и несет ли в себе экологические риски ее строительство близ озера Балхаш
Эксперт, опираясь на результаты расчетов ученых, заверил, что загрязнение и обмеление не являются угрозами для озера Балхаш.
«Неоднократно ученые, международные экспертные организации, являющиеся эталоном в атомной энергетике, предоставляли расчеты, согласно которым, реакторы современного поколения на 100% исключают попадание оборотной воды, связанной с охлаждением реактора в открытый водоем», – отметил спикер.
Он напомнил, что атомная электростанция состоит из двух частей: это сама реакторная установка и такая же обычная ТЭЦ.
«Что касается тепломеханической части, то тот уровень воды, который будут забирать на эти цели – ничтожно мал и даже меньше, чем естественное испарение самого озера. Никакой опасности нет», – заключил он.