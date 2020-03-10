Никто из наших граждан не останется в сложной ситуации – Мамин

Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства РК заявил, что несмотря на ухудшение экономической ситуации в мире, никто из граждан Казахстана не останется в сложной ситуации, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"С учетом складывающейся ситуации по поручению Главы государства образован штаб оперативного реагирования. Соответствующие штабы созданы во всех регионах. Правительством совместно с Нацбанком разработано несколько вариантов для развития событий, каждый из которых обеспечен необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми. Разработан ряд мер, направленных на минимизацию эффектов от негативной внешней конъюнктуры на национальную экономику ", – сообщил Премьер.
По его словам, основной целью данных мер является поддержание благосостояния населения.
"Никто из наших граждан не будет оставлен в сложной ситуации. В целом, поручаю акиматам в целях стабилизации цен обеспечить эффективную работу стабилизационных фондов для проведения товарных интервенций на рынках по социально значимым товарам. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными госорганами и НПП "Атамекен" усилить работу по увеличению доли отечественных товаропроизводителей. Мы должны задействовать все имеющиеся внутренние резервы по стимулированию спроса на товары и услуги отечественных предприятий", - продолжил Аскар Мамин.
Также Премьер-министр поручил АО "ФНБ "Самрук-Қазына", национальным управляющим холдингам и другим подотчетным Правительству организациям согласовывать свои операции на валютном рынке с Национальным Банком.
"Поручаю прекратить операции по покупке иностранной валюты, не связанной с выполнением текущих обязательств. Необходимо пересмотреть приоритеты бюджетных расходов с переносом сроков реализации неприоритетных инвестиционных проектов. Министерству финансов совместно с госорганами в недельный срок внести предложения. Министерству труда и социальной защиты населения обеспечивать своевременные социальные выплаты в полном объеме. Необходимо разработать новую Дорожную карту занятости", – указал глава Правительства.
Аскар Мамин отметил, что при этом нужно усилить работу по реализации инфраструктурных проектов, ремонту социальных объектов и благоустройству населенных пунктов, а также совместно с акиматами обеспечить жесткий контроль за соблюдением трудовых прав граждан.
"Наша задача — это обеспечить социальную стабильность и занятость. Особое внимание необходимо уделить сохранению действующих и созданию новых рабочих мест. Подчеркиваю – все социальные обязательства государства будут исполнены. Все пенсии и пособия будут выплачиваться своевременно и в полном объеме", – заверил Премьер-министр.
Ранее он также подчеркнул, что наблюдается ухудшение мировой экономики, негативная динамика во внешней экономической конъюнктуре. Ряд крупнейших международных финансовых организаций и институтов развития объявили о прогнозируемом снижении роста мировой экономики в текущем году. Влияние снижения цен на энергоносители усилилось на фоне недостижения договоренностей в части реализации скоординированных мер стабилизации рынка.
"Между тем, в национальной экономике ситуация по результатам двух месяцев текущего года складывается на уровне 3,3 процента. Рост показали несырьевые отрасли экономики, в частности, обрабатывающая промышленность - на 9,4 процента, машиностроение - 7,2 процента, легкая промышленность - на 12,4 процента, металлургия - 8,2 процента, горнодобывающая промышленность - 4,7 процента, добыча металлических руд - 8,8 процента, добыча газа - на 4 процента, строительство - на 11,9 процентов. Инфляция сохраняется в сырьевом коридоре 6 процентов, инвестиции в основной капитал показали рост на уровне 11,6 процента, а частные инвестиции - на 12 процентов", – добавил Премьер-министр.