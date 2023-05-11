Низкий поклон, фронтовики! Статьи 11 мая 2023 г. 3:30 3 Любовь Доброта, Шымкент Торжественные мероприятия, посвященные 78-летию окончания Великой Отечественной войны, начались с возложения цветов к обелиску Славы мемориального комплекса «Даңқ». фото пресс-службы горакимата Под звуки военных маршей в исполнении духового оркестра общественность, руководство города, потомки фронтовиков возложили цветы к обелиску Славы. Собравшиеся минутой молчания почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Главное действо празднования Дня Победы развернулось на поляне парка им. Абая рядом с мемориальным комплексом «Даңқ». В 2010 году, в честь 65-летия Победы, в память о тех, кто сражался на фронте, в городе открыли этот уникальный памятник. В центре композиции – самолет СУ-7Б, установленный в честь выпускников Чугуевской школы пилотов. На нем свои первые самостоятельные полеты совершали военные летчики, когда на юг Казахстана была эвакуирована из Харьковской области Украины Чугуевская школа пилотов. Она работала здесь с 1942 по 1945 год. Инструктором был легендарный Иван Кожедуб, будущий трижды Герой Советского Союза. На мемориале Славы увековечены имена и фамилии бойцов, отправившихся защищать большую страну со всего Южного Казахстана. На гранитных плитах значится более 140 тыс. фамилий фронтовиков. На Круге Героев – имена 51 воина-южноказахстанца, удостоенных звания «Герой Советского Союза» и восьми полных кавалеров ордена Славы. Непосредственно из города на фронт отправились более 23 тыс. граждан. Очередную годовщину Победы встречают трое из них – Нина Мосунова, Абылай Казбаев и Муратали Толепбергенулы. Каждого из них аким города Мурат Айтенов поздравил лично, посетив на дому и вручив подарки. 100-летняя Нина Мосунова получила роскошный букет роз, поблагодарив руководство города за оказанное внимание. Для любительницы цветов это оказался лучший подарок. Нина Егоровна не любит говорить о войне, стараясь не вспоминать страшные годы, и советует беречь мир. 98-летний Муратали Толепбергенулы и 97-летний Абылай Казбаев (на снимке) поделились воспоминаниями, подчеркнув, что и сейчас считают чудом уже то, что смогли выжить в этом кромешном аду и вернуться домой живыми. Празднование 9 Мая продолжилось на площади аль-Фараби просмотром под открытым небом спектакля по роману Абдижамила Нурпеисова «Күткен күн». Главные роли исполнили заслуженные артисты РК Баглан Имангалиев, Гульжамал Казахбаева, актеры Еркебулан Есиркеп, Анель Толегенова, Амирхан Оразбак, Акбота Шоинбек. В программе спектакля-концерта также прозвучали жизнеутверждающие песни. На праздничном вечере выступили народная артистка РК Роза Рымбаева, певица Маржан Арапбаева, Айгуль Иманбаева. Шымкентцы активно подключились к традиционной акции-маршу «Ер есімі – ел есінде», которая прошла в онлайн-формате на платформе batyrlargatagzym.el.kz. Проект позволяет потомкам ветеранов – участников Великой Отечественной войны сохранить данные о своих героических предках и разместить их фотографии, рассказать об их фронтовой жизни и совершенных подвигах. Со времени старта проекта в 2014 году на платформе уже собрано более 3,5 тыс. историй о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. #Шымкент #память #ветераны #День Победы #ВОВ #герои #празднование