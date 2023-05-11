Низкий поклон, фронтовики!

Под звуки военных маршей в исполнении духового оркестра общественность, руководство города, потомки фронтовиков возложили цветы к обелиску Славы. Собравшиеся минутой молчания почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Главное действо празднования Дня Победы развернулось на поляне парка им. Абая рядом с мемориальным комплексом «Даңқ». В 2010 году, в честь 65-летия Победы, в память о тех, кто сражался на фронте, в городе открыли этот уникальный памятник. В центре композиции – самолет СУ-7Б, установленный в честь выпускников Чугуевской школы пилотов. На нем свои первые самостоятельные полеты совершали военные летчики, когда на юг Казахстана была эвакуирована из Харьковской области Украины Чугуевская школа пилотов. Она работала здесь с 1942 по 1945 год. Инструктором был легендарный Иван Кожедуб, будущий трижды Герой Советского Союза.

На мемориале Славы увековечены имена и фамилии бойцов, отправившихся защищать большую страну со всего Южного Казахстана. На гранитных плитах значится более 140 тыс. фамилий фронтовиков. На Круге Героев – имена 51 воина-южноказахстанца, удостоенных звания «Герой Советского Союза» и восьми полных кавалеров ордена Славы.

Непосредственно из города на фронт отправились более 23 тыс. граждан. Очередную годовщину Победы встречают трое из них – Нина Мосунова, Абылай Казбаев и Муратали Толепбергенулы. Каждого из них аким города Мурат Айтенов позд­равил лично, посетив на дому и вручив подарки.

100-летняя Нина Мосунова получила роскошный букет роз, поблагодарив руководство города за оказанное внимание. Для любительницы цветов это оказался лучший подарок. Нина Егоровна не любит говорить о войне, стараясь не вспоминать страшные годы, и советует беречь мир.

98-летний Муратали Толепбергенулы и 97-летний Абылай Казбаев (на снимке) поделились воспоминаниями, подчеркнув, что и сейчас считают чудом уже то, что смогли выжить в этом кромешном аду и вернуться домой живыми.

Празднование 9 Мая продолжилось на площади аль-Фараби просмотром под открытым небом спектакля по роману Абди­жамила Нурпеисова «Күткен күн». Главные роли исполнили заслуженные артисты РК Баглан Имангалиев, Гульжамал Казахбаева, актеры Еркебулан Есиркеп, Анель Толегенова, Амирхан Оразбак, Акбота Шоинбек.

В программе спектакля-концерта также прозвучали жизнеутверждающие песни. На праздничном вечере выступили народная артистка РК Роза Рымбаева, певица Маржан Арапбаева, Айгуль Иманбаева.

Шымкентцы активно подключились к традиционной акции-маршу «Ер есімі – ел есінде», которая прошла в онлайн-формате на платформе batyrlargatagzym.el.kz.

Проект позволяет потомкам ветеранов – участников Великой Отечественной войны сохранить данные о своих герои­ческих предках и разместить их фотографии, рассказать об их фронтовой жизни и совершенных подвигах.

Со времени старта проекта в 2014 году на платформе уже соб­рано более 3,5 тыс. историй о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла.