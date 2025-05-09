Низкий поклон ветеранам

Свет Победы
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев поздравил с 80-летием Победы участников Великой Отечественной войны – 103-летнего Яхию Тасырова в Сырдарьинском районе и 101-летнего Тилеубергена Тубабергенова в Казалинском районе.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Глава региона вручил ветеранам поздравительное письмо Президента страны и юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». По традиции он накинул на плечи аксакалов национальный чапан и вручил подарки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Ныне Почетный гражданин Сырдарьинского района и поселка Теренозек Яхия Тасыров родился 2 октября 1922 года в ауле Ак туйе Теренозекского района. В армию был призван в 1941 году. Воевал под Сталинградом, Курском, Барановичами, освобождал Польшу. Домой вернулся в августе 1945-го. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией» и другими.

А ныне Почетный гражданин Казалинского района Тилеуберген Тубабергенов родился 1 января 1924 года в ауле Басыкара Казалинского района. В ряды Красной Армии был призван в 1942 году. Воевал под Смоленском, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Чехословакии, Кенигсберга. Победу встретил в Берлине. Его боевые заслуги отмечены орденом Отечественной войны I степени, медалью «За освобождение Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова и многими другими.

#Кызылординская область #ветераны #День Победы #ВОВ

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