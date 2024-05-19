Новаторские водные технологии Израиля будут презентованы в Казахстане

Экология
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Руководство Казахстана придаёт ключевое значение проектам по водосбережению для обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности страны, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

В рамках работ по изучению и внедрению передового опыта Израиля в сфере водной безопасности, посол Казахстана Даулет Ембердиев ознакомился с деятельностью ведущих израильских компаний «Mekorot», «Odis» и «BlueGen Water».

Указанные компании находятся в авангарде экологической национальной инфраструктуры и предлагают инновационные решения в области управления водными ресурсами, очистки и переработки сточных вод, а также разработки систем опреснения и водосберегающих технологий.

Руководители израильских фирм презентовали дипломату реализованные новаторские проекты, а также продемонстрировали эксклюзивные решения в сфере водного хозяйства.

Ембердиев особо подчеркнул, что руководство Казахстана придаёт ключевое значение проектам по водосбережению для обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности страны.

По итогам встреч была достигнута договорённость о дальнейшем изучении совместных инициатив и организации в ближайшее время визитов представителей израильских водных компаний в регионы Казахстана.

#Израиль #экология #водосбережение

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