Новаторские водные технологии Израиля будут презентованы в Казахстане

Руководство Казахстана придаёт ключевое значение проектам по водосбережению для обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности страны, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

В рамках работ по изучению и внедрению передового опыта Израиля в сфере водной безопасности, посол Казахстана Даулет Ембердиев ознакомился с деятельностью ведущих израильских компаний «Mekorot», «Odis» и «BlueGen Water».

Указанные компании находятся в авангарде экологической национальной инфраструктуры и предлагают инновационные решения в области управления водными ресурсами, очистки и переработки сточных вод, а также разработки систем опреснения и водосберегающих технологий.

Руководители израильских фирм презентовали дипломату реализованные новаторские проекты, а также продемонстрировали эксклюзивные решения в сфере водного хозяйства.

Ембердиев особо подчеркнул, что руководство Казахстана придаёт ключевое значение проектам по водосбережению для обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности страны.

По итогам встреч была достигнута договорённость о дальнейшем изучении совместных инициатив и организации в ближайшее время визитов представителей израильских водных компаний в регионы Казахстана.