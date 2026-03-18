Фото: пресс-служба правительства РК

«В Конституции закреплена возможность расширения источников финансирования медицинской помощи, включая внебюджетные средства. Это делает систему более устойчивой и гибкой. Страховой пакет станет основным инструментом доступа к большинству видов плановой и высокотехнологичной медицинской помощи. До 1 апреля министерству здравоохранения совместно с министерством юстиции внести в парламент необходимые поправки в действующее законодательство», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также он подчеркнул, что новая Конституция акцентирует внимание на справедливых и безопасных условиях труда.

«В сфере труда и социальной защиты населения акцент сделан на обеспечении справедливых и безопасных условий труда и развитии системы социального партнерства. С учетом развития цифровой экономики и новых форм занятости следует адаптировать трудовое законодательство, включая дистанционную и платформенную занятость. В этой связи министерству труда до 1 апреля внести проекты поправок в Социальный и Трудовой кодексы в части совершенствования государственной политики занятости и развития трудового потенциала населения», — отметил Премьер.

Далее он подчеркнул, что новая Конституция закрепляет нормы об охране окружающей среды и формирует экологическую ответственность как конституционный принцип.

«Конституционально закреплены нормы об охране окружающей среды и бережного отношения к природе. Их реализация направлена на поддержку инициативы Президента «Таза Казахстан» по улучшению экологической ситуации, формированию экологической культуры населения. Экологическая ответственность становится базовым конституционным принципом с реальными правовыми обязательствами. Министерству экологии до 1 апреля внести в парламент соответствующие поправки в Экологический кодекс», — сказал Премьер-министр.

Вместе с тем Олжас Бектенов подчеркнул важность закрепления в новой Конституции защиты персональных данных.

«Глава государства всегда подчеркивает актуальность вопроса защиты персональных данных, поэтому в Конституции закреплены соответствующие нормы. Это особенно важно при активном внедрении цифровизации и искусственного интеллекта. Министерству искусственного интеллекта нужно усилить механизмы контроля в сфере защиты персональных данных и форсировать разработку соответствующих законодательных поправок», — распорядился глава правительства.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что одним из ключевых постулатов новой Конституции является принцип «Закон и Порядок».

«В качестве одного из ключевых постулатов новой Конституции является принцип «Закон и Порядок». В связи с этим, Министерству внутренних дел требуется проанализировать ход исполнения мероприятий Концепции по продвижению в обществе идеологии закона и порядка и при необходимости внести соответствующие коррективы. Результаты проводимой работы по обеспечению безопасности и политики нулевой терпимости следует ежегодно публиковать в рамках Национального доклада о состоянии общественной безопасности», — подчеркнул Олжас Бектенов на заседании правительства.

Также была отмечена важность обновления работы Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве.

«Главой государства пересмотрен формат работы Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве. В этой связи поручаю министерству внутренних дел до конца апреля т.г. обеспечить проведение заседания комиссии в новом формате», — подчеркнул Премьер-министр.

Также глава Кабмина отметил, что Президент в связи с принятием новой Конституции инициировал проведение амнистии по ряду правонарушений, не представляющих угрозы безопасности граждан и государства.

«Вчера Президент в связи с принятием новой Конституции инициировал проведение амнистии по ряду правонарушений, не представляющих угрозы безопасности граждан и государства. Подчеркну, что административная амнистия инициирована впервые в истории нашей страны. Министерствам внутренних дел и юстиции совместно с Генеральной прокуратурой в двухнедельный срок внести детальные предложения по механизму проведения амнистии», — подчеркнул он.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости обеспечить принятие новых конституционных законов, направленных на реализацию норм новой Конституции.

«По линии Правительства необходимо обеспечить принятие новых конституционных законов «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» и «О статусе столицы Республики Казахстан». Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами поручаю до 15 апреля разработать и внести в правительство проекты конституционных законов», — отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, подчеркнуто, что в рамках новой Конституции для ускоренного экономического развития отдельных регионов предусмотрено введение специального правового режима «города ускоренного развития».