Фото: Минэнерго РК
Энергетика
Новая ветровая электростанция заработала в Казахстане

В области Абай введена в эксплуатацию ветровая электростанция мощностью 100 МВт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Казахстана.

В июле 2022 года в Аягозском районе области Абай начала генерацию ветровая электростанция (ВЭС) «Абай-1» мощностью 100 МВт в рамках реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по введению в строй не менее 2 400 МВт мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2025 года.

«Реализация проекта является продолжением активной интеграции источников ВИЭ в общую энергосистему страны, позволяющую выдавать в сети порядка 300 млн кВт/ч дополнительной электроэнергии. В рамках проекта создается около 15 постоянных рабочих мест», – отметили в Минэнерго.

Также в Концепции перехода Казахстана к «зеленой» экономике и Стратегии «Казахстан-2050» утверждены цели довести долю ВИЭ в энергобалансе страны до 6% в 2025 году, 15% – в 2030 году и 50% – в 2050 году (с учетом альтернативных источников).

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