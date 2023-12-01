Новое признание

Президент World Association of Lesson Studies Кэтрин Льюис и директор Центра педагогического мастерства (ЦМП) АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Жанбота Кабдыкаримова подписали договор о проведении в Казахстане международной конференции WALS в 2024 году. Историческое решение принято в нидерландском Зволле, где завершился традиционный форум Всемирной ассоциации по исследованию урока.

Впервые главная конференция WALS пройдет на постсоветском пространстве, и впервые три дня штаб-квартира World Association of Lesson Studies будет работать в Астане. Планируется, что в следую­щем сентябре в Казахстан приедут самые успешные педагоги, которые специализируются на одном из стратегических приоритетов современного образования – исследовании урока. Уже сегодня среди участников WALS 2024 значатся Великобритания, Сингапур, Япония, Финляндия, Малайзия, Австрия, Китай, Соединенные Штаты Америки, Гонконг, Турция – всего более 50 стран.

При подписании договора Кэтрин Льюис особо подчеркнула дос­тижения Центра педагогического мастерства в продвижении Lesson Study как странового проекта.

– Масштабность Lesson Study в Казахстане в том, что «Исследование урока» реально в действии и дошло до абсолютного большинства учителей. Мы гордимся, что за десять лет наши коллеги из Центра педагогического мас­терства выросли в настоящих амбассадоров WALS в стране и мире. Сегодня они обучают исследованиям урока тысячи учителей на родине, а также педагогов из Азербайджана, Кыргызстана, нескольких регионов Российской Федерации, Узбекистана, работают на казахском, английском и русском языках, – отметила Кэтрин Льюис.

Профессор факультета образования Кембриджского университета Питер Дадли особо отметил каскадный характер и масштабность казахстанской модели Lesson Study.

В Зволле делегация ЦПМ представила большую программу: тематические симпозиумы, авторские мастер-классы, учебные сессии, отчеты по межстрановым исследованиям, Single talk, переговоры с Исполнительным комитетом и Экспертным советом ассоциации, встречи в голландских школах и другие кейсы.

Новое признание на World Association of Lesson Studies – логическое продолжение мировых достижений Центра педагогического мастерства, который давно стал успешным брендом в отечест­венном образовании. Впервые в стране масштабная сис­тема по профессиональному развитию учителей, созданная ЦПМ, получила безусловную сертификацию в германском Институте аккредитации, сертификации и обеспечения качества ACQUIN, в настоящее время завершается институциональная аккредитация. Центр отмечен престижной премией UNESCO-Hamdan 2020, претендовали на которую более 200 образовательных организаций мира. Востребованный проект ЦПМ, посвященный ведущим школам, вошел в топ-10 ежегодной премии GESS Education Awards 2023.

Внедрением глобального тренда «Исследование урока» в отечественное образование Центр педагогического мастерства занимается с 2012 года. В апреле 2023 года в Астане прошла первая национальная конференция «Lesson Study: от рефлексивной практики к устойчивому лидерству».