Новое здание построили для сейсмостанции в Алматинской области

Общество
75
Венера Баталова
корреспондент

Объект был построен всего за 45 дней

Фото: МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов открыл новое модульное здание сейсмостанции «Известковый» в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Объект был построен всего за 45 дней и стал первой станцией, модернизированной в рамках масштабной программы обновления инфраструктуры Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ТОО «ННЦСНИ»), переданного в ведение МЧС Казахстана.

Станция, расположенная в посёлке Коктобе Карасайского района, играет ключевую роль в системе сейсмологического мониторинга южного региона и входит в национальную сеть наблюдений за сейсмической активностью.

  «Сегодня мы видим результат системного подхода к укреплению инфраструктуры сейсмологического мониторинга. Станция «Известковый» -  важный элемент в прогнозе землетрясений. Теперь она полностью соответствует современным требованиям. Мы продолжим модернизацию сети станций, чтобы обеспечить максимальную готовность к сейсмическим угрозам», - подчеркнул Чингис Аринов.

Новый объект возведён из современных сэндвич-панелей и оборудован всем необходимым для круглосуточной научной работы и комфортного проживания персонала. В здании предусмотрены тёплые полы, санузлы, комнаты отдыха, лаборатория и средства связи. Станция получила современное оборудование, которое значительно повышает точность и скорость передачи данных. На территории ведомственного объекта были высажены саженцы ели.

Модернизация «Известкового» стала первым этапом масштабного проекта по обновлению всех сейсмостанций Национального центра. В ближайшие годы МЧС планирует поэтапно реконструировать всю сеть, обеспечив единые стандарты оснащения и высокий уровень готовности к сейсмическим угрозам по всей стране.

#МЧС

