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Сейсмособытие было зарегистрировано у побережья греческого острова Крит, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло в 3.19 по времени UTC (08.19 времени Астаны) в 59 километрах к северу от критского города Айос-Николаос с населением 11,4 тысячи человек.

Очаг залегал на глубине 15 километров. Ранее EMSC сообщил о магнитуде 6,3, но позднее она была снижена.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, 14 мая в Греции произошло землетрясение. Тогда очаг залегал на глубине 71 километра.