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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Греции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 38 километрах к юго-западу от острова Карпатос с населением около 2,2 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 71 километра.

Данные о пострадавших не приводятся.

Напомним, вчера землетрясение произошло в Италии.