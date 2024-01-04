Новогодняя мощная вспышка зафиксирована на Солнце

В мире
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Вспышка на солнце, зафиксированная 1 января, является первым по-настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: kazpravda.kz

Об этом 4 января сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

«Вспышка является первым по-настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы», — говорится в сообщении.

Взрыв по мощности вдвое превышает предыдущие рекордные события данного цикла. Ей был присвоен балл Х5.0 по предварительной классификации. При этом баллу вспышки, до этого занимавшей первое место, был на уровне Х2.8.

Событие произошло в новогоднюю ночь, поэтому в мировых каталогах, которые ведутся по лондонскому времени, оно будет отнесено к 2023 году. Причиной вспышки стало накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен.

«Можно заметить, что оба события — и сегодняшнее, и предыдущее от 14 декабря — пока происходили на удалении от направления на Землю, что можно считать определенного рода удачей», — добавили ученые.

Предыдущий мощный взрыв на солнце был зафиксирован 10 сентября 2017 года, тогда он получил уровень Х8.2.

До этого, 27 декабря, Землю накрыла мощная геомагнитная буря. Это космическое явление, вызванное вспышками на Солнце, может сказываться на погоде и влиять на здоровье людей. 

#земля #буря #солнце #вспышка

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