В селе Баканас Балхашского района ввели в эксплуатацию шесть двухэтажных жилых домов (всего 24 квартиры), построенных в рамках государственно-частного партнерства. В числе новоселов – малоимущие семьи, инвалиды, местные жители, состоящие в очереди на улучшение жилищных условий.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

В ходе церемонии вручения ключей от квартир новоселы выразили благодарность местным властям за заботу о насущных проблемах граждан.

На начальном этапе в проект стоимостью 638,4 млн тенге подрядная компания вложила собственные средства. Затем жилье было выкуплено местным акиматом для дальнейшего распределения среди нуждающихся. Примечательно, что на постройку современных просторных апартаментов, сданных в чистовой отделке, ушло всего полгода. Проект стартовал в октябре прошлого года, служба технадзора тщательно следила за каждым этапом строительно-монтажных работ.

– Программа доказала свою эффективность: дома построены быстро, а главное – качественно, – отметил заместитель акима Балхашского района Азамат Алтынбаев. – Мы планируем расширять данный

проект, чтобы обеспечить жильем как можно больше земляков. В очереди на квартиры в районе состоят еще 537 человек, в их числе многодетные матери, семьи, потерявшие кормильцев, люди с инвалидностью. В этом году планируется строительство 42 квартир.

В этот же день долгожданное новоселье справили жители села Отеген-батыра Илийского района. Ключи от одноэтажных домов, построенных в коттеджном городке «Жасыл алма», вручили десяти семьям.

– Долгие годы мы скитались по съемным квартирам, было нелегко и материально, и морально, – рассказала многодетная мама Гульмира Карабаева. – Теперь эти мытарства позади, заезжаем в собственный дом. Спасибо всем, кто устроил нам такой праздник!

После традиционного обряда шашу гостеприимные хозяева пригласили на чай своих первых гостей и будущих соседей. Поздравив новоселов, представители местных властей и общественности пожелали им счастья, уюта и достатка.

К слову, в густонаселенном Илийском районе квартирный вопрос стоит остро: в очереди на получение жилья зарегистрировано около 5,5 тыс. человек, среди которых немало многодетных семей, детей-сирот, работников бюджетной сферы.

В райцентре, поселке Отеген-батыра, завершается строительство трех многоквартирных домов. До конца года в районе планируют выдать малоимущим семьям около 200 арендных квартир.