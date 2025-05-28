Несколько тысяч семей справят новоселья до конца года

Новоселье
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В областном центре нынче планируется сдать в экс­плуатацию 11 жилых домов на 944 квартиры. С начала года уже завершено строительство четырех строений, в которых имеется 348 квартир.

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Кроме того, в 2025-м намечено ввести в эксплуатацию 2 082 квартиры по кредитной системе. Массовые новоселья скажутся на продвижении очереди на получение жилья в Туркестане. В ней сейчас зарегистрированы 17 058 человек, из которых 6 487 граждан – из социально уязвимых слоев населения. 5 185 очередников – многодетные семьи. Также квартир ждут жильцы двух домов, приз­нанных аварийными.

Согласно новому закону, с 24 мая 2025 года граждане, имевшие в собственности в течение последних пяти лет частный жилой дом, независимо от категории, к которой они относятся, могут встать в очередь на получение жилья. Внесен ряд изменений в правила приватизации квартир из государственного жилищного фонда. В соответствии с нововведениями несколько категорий граждан имеют возможность безвозмездно получить в собственность жилье, в котором они проживают, из государственного жилищного фонда.

Кроме того, в Туркестане нынче планируется ввести в эксплуатацию 2 082 квартиры по кредитной системе «Отбасы банка». Как сообщил заместитель директора Туркестанского областного филиала данной структуры Даурен Мырзатаев, заявки на квартиры в таких домах принимаются от вкладчиков, зарегистрированных в очереди на жилье в Туркестанской области. Стоимость квадратного метра в 1 016 квартирах составляет 180 тыс. тенге, в 1 066 квартирах – 220 тыс. тенге за квадратный метр.

#Туркестан #жилье #новоселье

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