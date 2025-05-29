По условиям программа предоставляет льготную ставку в 5% годовых. Причем первоначальный взнос сос­тавляет 10% от стоимости жилья. Если описать обобщенный портрет участника программы, то это молодой специалист или семья, которые желают закрепиться в городе, но сталкиваются с классической проблемой: высокие цены и ограниченные финансовые возможности. Осуществить мечту о приобретении собственного жилья им помогает государство.

Среди тех, кто воспользовался прог­раммой, – уроженка села Кулан Жамбылской области инженер-технолог Жадыра Кайсарбаева. Сегодня она является собственником однокомнатной квартиры площадью 40 квадратных метров в ЖК «Шугыла Сити». Срок ипотеки составляет 8 лет, а ежемесячный платеж – 157 000 тенге.

Путь к заветной мечте начался нес­колько лет назад, когда Жадыра подала документы на программу «Арендное жилье» и затем получила от государства однокомнатную квартиру площадью 34 квадратных метра в ЖК «Алма Сити 5» в микрорайоне «Шугыла». Ежемесячная оплата составляла 10 000 тенге. Позже, пройдя конкурс, женщина оформила ипотечный кредит.

– Накопить необходимую сумму на первоначальный взнос не составило большого труда. Низкая арендная плата позволяла каждый месяц откладывать определенное количество средств. Я очень довольна своим новым жильем и его расположением. В будущем этот район будет развиваться, планируется открытие станции метро, что позволит быстро добираться в разные точки города, – отмечает участница жилищной программы.

Свою историю приобретения собственного жилья рассказала еще одна участница программы «Алматы жастары» – алматинка Жайна Абылгазова. Она работает в театре традиционного искусства «Алатау».

Жайна признается, что они с мужем давно мечтали о собственном жилье, но не могли себе этого позволить. Такая возможность выпала только благодаря конкретным мерам, которые принимает акимат.

– За это мы выражаем огромную благодарность, – делится с нами Жайна Абылгазова. – Мы оказались в числе первых участников программы «Аренд­ное жилье» в 2019 году, получив ключи от арендной квартиры в микрорайоне «Кок-Кайнар». В течение пяти лет платили всего по 4 380 тенге в месяц. Квартира была небольшая – 30 квадратных метров. Но этого вполне хватало, пока не появились дети. После рождения двойняшек задумались о расширении жилплощади.

По ее словам, проживание в арендной квартире позволяло откладывать определенную сумму. Им удалось накопить на первоначальный взнос и принять участие в программе «Алматы жастары». В итоге они приобрели квартиру в черновом варианте за 23 млн тенге, 18 млн из них – банковский займ.

– С первых дней создания семьи мы мечтали о собственной квартире, планировали участвовать в какой-нибудь жилищной программе и старались сохранить хорошую кредитную историю. Наша заработная плата позволила подтвердить платежеспособность и приобрести жилье, – рассказывает Жайна Абылгазова.

По ее словам, сначала они подали документы по программе «Наурыз». А потом узнали, что могут претендовать на жилье и по программе «Алматы жастары». Молодая семья решила использовать этот шанс. Отправила документы и не прогадала, так как кредитная ставка оказалась на 4% меньше, чем по «Наурыз».

Счастливые обладатели новой квартиры в 55 квадратных метров сейчас заканчивают ремонт и готовятся к переезду, предвкушая, как смогут обустроиться. Отрадно, что свой уголок будет теперь и у их мальчишек.

Как сообщили в пресс-службе аппарата акима Алматы, подведены итоги реализации этой программы. Прием документов на участие в «Алматы жастары» проходил с 14 по 26 марта 2025 года через официальный сайт

www.almaty-zhastary2025.kz. Всего было подано 6 626 заявок. Наибольшее количество поступило от представителей сферы образования – 2 191.

В 2025 году в рамках программы планируется предоставить не менее 2 550 займов на приобретение жилья. В том числе 1 050 займов предназначены для арендаторов по программе «Работающая молодежь». Также определены квоты по ряду направлений: образование – не менее 350 займов, здравоохранение – не менее 350 займов, сотрудники республиканских предприятий и организаций – не более 5% от общего объема, правоохранительные органы – не более 5%.

По итогам рассмотрения поданных заявок положительное решение было вынесено в отношении 3 412 участников. В их числе 759 бывших арендаторов из списка работающей молодежи.