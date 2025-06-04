– Для всех, кто сегодня здесь собрался, это знаменательный и счастливый день, – отметил он. – И пусть в летописи нашего района будет еще много достижений, которые улучшат качество жизни граждан!

В селе Сарыозек этот многоквартирный дом был возведен частным застройщиком и выкуплен за счет районного бюджета специально для решения проблемы аварийного жилья.

– В аварийном доме наша семья прожила 22 года, – рассказала Клара Шканова. – В двухкомнатной квартире ютились всемером, а теперь вот получили просторную трехкомнатную квартиру. Для нас это большая радость!

К слову, в Кербулакском районе идет активная работа по строительству: в этом году планируется обеспечить жильем еще 375 семей.

«В первую очередь необходимо обеспечить квартирами граждан, единственное жилье которых признано аварийным, – отметили в районном акимате. – В поселке Сарыозек имеются 28 ветхих многоквартирных жилых домов. Из них 16 признаны предаварийными, а остальные – аварийными».