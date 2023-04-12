"Новость" о переносе столицы Казахстана распространяют в Казнете

В WhatsApp распространяется видеоролик, в котором говорится о переносе столицы в Туркестан. Эту идею якобы предложил президент Касым-Жомарт Токаев, а депутаты Парламента поддержали ее единогласно. Официально о переносе будет якобы объявлено в январе 2024 года. На самом деле все это фейк, сообщает Kazparvda.kz со ссылкой на Stopfake.kz .

Фото: кадр из видео фейка

На официальном сайте президента РК никакой информации о переносе столицы в Туркестан нет.

Также никаких сообщений об «историческом решении» перенести столицу, «бурном обсуждении» и «единогласном голосовании» нет и на сайте Парламента.

Слухи о переносе столицы из Астаны в Туркестан ходят довольно давно. Однако еще в 2020 году первый президент РК Нурсултан Назарбаев говорил о том, что они совершенно необоснованные и такого решения не принималось.

В 2022 году уже распространялось сообщение о переносе столицы Казахстана только не в Туркестан, а в Костанай. И оно тоже оказалось фейком, напомнил Stopfake.