Новшество в военном образовании: из кадетов – в курсанты

Армия
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Курсанты продолжат обучение по специальности «Применение средств связи и автоматизации в военном деле», передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Впервые в истории Вооруженных сил Казахстана выпускники военного колледжа зачислены сразу на второй курс военного института Минобороны.

22 младших сержанта, выпускники военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова, приняты сразу на второй курс Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Курсанты продолжат обучение по специальности «Применение средств связи и автоматизации в военном деле».

Процесс отбора выпускников для поступления в военный институт проводился на основе рейтинговых результатов, полученных в период обучения в колледже.

Вновь прибывшие курсанты прошли проверку на физическую подготовку и сдали психологический тест. Начальник вуза генерал-майор Кайрат Даутов подчеркнул значимость процедуры.

«Такая проверка позволит нам лучше понять психологическое и состояние новобранцев и подготовить их к будущим вызовам», – отметил он.

Выпускники колледжа выразили благодарность за предоставленную возможность.

«Поступление в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи – это огромная честь и ответственность. Мы гордимся тем, что стали частью престижного военного учебного заведения», – отметил младший сержант Данияр Молдабек.

Напомним, это первый выпуск колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова, преобразованного из республиканской школы «Жас Ұлан».

#Образование #кадеты #курсанты #Вооруженные силы Казахстана

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