Новую кемпинг-зону открыли в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы открыли новую кемпинг-зону, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Отмечается, что новая точка притяжения туристов расположена по дороге на Космостанцию на высоте 2 500 метров над уровнем моря (ссылка на 2GIS) вблизи известных вершин: пики «Скалистый» (3 332 м), «Крошка» (3 722 м), «Советов» (4 317 м), «Озерный» (4126 м).

Кемпинг-зона – это оборудованная площадка для любителей горного отдыха, трекинга, хайкинга и продолжительных прогулок с палаткой. Для комфортного и безопасного отдыха туристов отведены палаточные места, установлены уютные беседки, столы со скамейками и качели алтыбакан в национальном стиле.

«Мы работаем над созданием новых маршрутов для туристов, уделяя отдельное внимание развитию горной инфраструктуры. На протяжении маршрутов установлены информационные стенды, указатели, щиты. На навигационных стендах имеются QR-коды, где туристы могут ознакомиться со сложностью маршрута, его протяженностью и временем прохождения. Информация о кемпинг-зонах добавлена в картографические платформы, включая 2GIS», – сообщила руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова.

По информации акимата, новая кемпинг-зона стала 10-й открытой управлением туризма Алматы за последние годы. Напомним, летом были созданы кемпинг-зоны «Ак-Булак» и «Мынжылкы».