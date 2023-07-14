Новая кемпинг-зона появилась по дороге на Медеу

В Алматы открыли новую кемпинг-зону «Акбулак», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото акимата Алматы

Кемпинг-зона «Акбулак» представляет собой оборудованный летний лагерь для любителей горного отдыха, трекинга, хайкинга и продолжительных прогулок с палаткой.

«Кемпинг-зона оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха, включая 5 палаточных мест, уютные беседки, столы со скамейками, качели алтыбакан в национальном стиле», – рассказали в акимате.

Новая точка притяжения туристов расположена по дороге на высокогорный каток «Медеу» в непосредственной близости от мегаполиса с живописным видом на ущелье Акбулак («Просвещенец»), где проходят самые популярные горные маршруты «Кок Жайлау», «Три брата», «Кумбель» и другие.

«Акбулак» стала седьмой кемпинг-зоной, открытой управлением туризма Алматы за последние годы. До конца года планируется создать еще 2 подобных проекта.

Адрес кемпинг-зоны «Акбулак»: город Алматы, улица Керей и Жанибек хандар, остановочный комплекс «Акбулак».

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