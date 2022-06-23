Новую Концепцию инвестполитики Казахстана утвердили в Правительстве

На очередном заседании Правительства был рассмотрен и утвержден проект Концепции инвестиционной политики Казахстана до 2026 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Об основных целевых индикаторах, предусмотренных концепцией, рассказал первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

Документом предусмотрено доведение уровня инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повышение притока прямых иностранных инвестиций до $25,5 млрд уже в 2026 году.

По словам Т. Жаксылыкова, для достижения данных целей концепцией предусматривается комплекс мер по пересмотру политики привлечения инвестиций с учетом новых трендов, позволяющих изменить структуру инвестиций в сторону конкурентоспособного производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

«Основное видение инвестиционного развития заключается в сбалансированном подходе к привлечению инвестиций, с учетом вклада каждой отрасли в развитие экономики. Ключевым драйвером повышения конкурентоспособности станет обрабатывающая промышленность», — отметил первый вице-министр.

Здесь акцент ставится на росте производительности труда, наращивании объемов и повышении сложности экспорта, освоении новых производств продукции более высокого передела и поэтапной локализации производств.

О проводимой работе по привлечению иностранных инвестиций также доложил заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров.

Об инвестиционной обстановке в регионах рассказали акимы города Шымкента Мурат Айтенов, Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Как отметил Премьер-министр РК, новая Концепция инвестиционной политики разработана в соответствии с поручением Главы государства и будет активно содействовать приросту инвестиций в экономику Казахстана.

В целом, стране удалось достичь допандемического уровня роста инвестиций. Так, за 5 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал вырос на 2,5% и составил 4,1 трлн тенге. Высокую динамику роста инвестиций демонстрируют Акмолинская область, города Шымкент и Алматы. Существенное снижение объемов инвестиций показали Туркестанская и Карагандинская области.

Алихан Смаилов подчеркнул, что Казахстан является привлекательным для прямых иностранных инвестиций и сохраняет позицию лидера по притоку иностранных инвестиций в Центрально-Азиатском регионе.

«Для укрепления данной позиции в текущих условиях нам необходимо активно действовать на опережение в борьбе за иностранные инвестиции и создавать для инвесторов наиболее оптимальные условия. Следует расширять источники финансирования инвестиционных проектов в несырьевых секторах экономики. Представленная сегодня Концепция инвестиционной политики должна обеспечить запуск нового инвестиционного цикла, который станет драйвером развития экономики и роста благосостояния населения», — сказал глава Правительства.

По итогам обсуждения Правительством утвержден проект Концепции инвестиционной политики страны до 2026 года.

Премьер-министр РК поручил центральным госорганам и акиматам обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий Концепции инвестиционной политики.