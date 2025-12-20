Для нашего футбола это большое достижение, так как судьи первой категории получают назначения на решающие матчи групповых стадий и плей-офф крупных европейских турниров. Это решение демонстрирует рост профессионального уровня Татьяны и является результатом ее многолетней упорной работы, систематического развития и постоянного совершенствования на национальном и международном уровнях. Повышение до первой категории УЕФА – это не только признание ее личных достижений, но и подтверждение постепенного развития судейской системы в Казах­стане и укрепления позиций женского судейства на международной арене.

Еще одним значимым событием становится решение Федерации футбола Казахстана (ФФК) о внедрении в нашей стране системы Hawk-Eye VAR. Это одна из самых популярных и надежных систем в мире, помогающая арбитрам при просмотре видеоповторов. Проект реализуется за счет средств Международной федерации футбола (ФИФА) в рамках программы FIFA Forward. Кстати, в ходе переговоров оптимизированы финансовые условия проекта, и общая стоимость проекта была снижена более чем на 1,1 млн долларов по сравнению с первоначальными предложениями.

Система Hawk-Eye («Ястребиный глаз») – это программно-аппаратный комплекс, использующий несколько высокоскоростных камер для отслеживания точной траектории мяча, моделирования его полета и определения точки касания, что помогает судьям принимать решения (например, «аут» или «гол»), а зрителям – видеть визуализацию на экранах. Применяется в теннисе, крикете и футболе (как часть системы видеопомощи – VAR). Он широко используется на крупнейших турнирах, организуемых УЕФА и ФИФА, включая чемпионат мира, чемпионат Европы, Лигу чемпионов, а также в ведущих европейских лигах, например, английской Премьер-лиге и итальянской серии А.

Технология VAR в нашей стране внедряется в соответствии с международными требованиями ФИФА и УЕФА. Кроме того, будут проведены подготовка и обучение арбитров и специалистов, работающих с данной системой. Этот проект также послужит основой для перехода к централизованной системе VAR в будущем. Ее внедрение является важным шагом в развитии судейской инфраструктуры и будет способствовать справедливому и качественному проведению футбольных соревнований в Казахстане.