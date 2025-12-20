Новые достижения в казахстанском футболе

Спорт
60
Аскар Султан

Казахстанский арбитр Татьяна Сорокопудова была повышена до первой категории женских футбольных арбитров УЕФА. Данное решение принял Судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам ее работы на международной арене. Стоит отметить, что в ноябре наша соотечественница успешно прошла курс для судей в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). До этого она стабильно работала на матчах женской Лиги наций и других международных турнирах.

фото kff.kz

Для нашего футбола это большое достижение, так как судьи первой категории получают назначения на решающие матчи групповых стадий и плей-офф крупных европейских турниров. Это решение демонстрирует рост профессионального уровня Татьяны и является результатом ее многолетней упорной работы, систематического развития и постоянного совершенствования на национальном и международном уровнях. Повышение до первой категории УЕФА – это не только признание ее личных достижений, но и подтверждение постепенного развития судейской системы в Казах­стане и укрепления позиций женского судейства на международной арене.

Еще одним значимым событием становится решение Федерации футбола Казахстана (ФФК) о внедрении в нашей стране системы Hawk-Eye VAR. Это одна из самых популярных и надежных систем в мире, помогающая арбитрам при просмотре видеоповторов. Проект реализуется за счет средств Международной федерации футбола (ФИФА) в рамках программы FIFA Forward. Кстати, в ходе переговоров оптимизированы финансовые условия проекта, и общая стоимость проекта была снижена более чем на 1,1 млн долларов по сравнению с первоначальными предложениями.

Система Hawk-Eye («Ястребиный глаз») – это программно-аппаратный комплекс, использующий несколько высокоскоростных камер для отслеживания точной траектории мяча, моделирования его полета и определения точки касания, что помогает судьям принимать решения (например, «аут» или «гол»), а зрителям – видеть визуализацию на экранах. Применяется в теннисе, крикете и футболе (как часть системы видеопомощи – VAR). Он широко используется на крупнейших турнирах, организуемых УЕФА и ФИФА, включая чемпионат мира, чемпионат Европы, Лигу чемпионов, а также в ведущих европейских лигах, например, английской Премьер-лиге и итальянской серии А.

Технология VAR в нашей стране внедряется в соответствии с международными требованиями ФИФА и УЕФА. Кроме того, будут проведены подготовка и обучение арбитров и специалистов, работающих с данной системой. Этот проект также послужит основой для перехода к централизованной системе VAR в будущем. Ее внедрение является важным шагом в развитии судейской инфраструктуры и будет способствовать справедливому и качественному проведению футбольных соревнований в Казахстане.

#Спорт #футбол #УЕФА

