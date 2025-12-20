Новые достижения в казахстанском футболе
Аскар Султан
Казахстанский арбитр Татьяна Сорокопудова была повышена до первой категории женских футбольных арбитров УЕФА. Данное решение принял Судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам ее работы на международной арене. Стоит отметить, что в ноябре наша соотечественница успешно прошла курс для судей в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). До этого она стабильно работала на матчах женской Лиги наций и других международных турнирах.