Новые нормы не отменяют ЛГБТ, а запрещают говорить об этом – депутат Бейсенбаев

Мажилис
80
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутаты Мажилиса единогласно приняли поправки в законодательство, предусматривающие запрет пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

C докладом по законопроекту «О проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела», который депутаты рассматривали во втором чтении, выступил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев.

Он отметил, что эту тему неоднократно поднимали в Мажилисе Едил Жанбыршин, Ринат Заитов, Самат Мусабаев и Ардак Назаров. Также в прошлом году петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» собрала необходимые 50 тыс. подписей для официального рассмотрения. В результате инициативная группа из 18 депутатов предложила поправки, ограничивающие распространение информации, пропагандирующей педофилию и нетрадиционную ориентацию, для защиты детей и подростков от негативного контента, и эти нормы не отменяют людей, принадлежащих к сообществу ЛГБТ, а запрещают только говорить об этом.

«В связи с возрастающей озабоченностью общества вопросами защиты детей и подростков от негативного контента в цифровом пространстве в законопроект были внесены поправки, запрещающие пропаганду педофилии и нетрадиционной ориентации в публичном пространстве. Дети и подростки ежедневно сталкиваются в интернете с информацией, способной негативно повлиять на их представления о семье, нравственности и будущем», - сказал мажилисмен, подчеркнув, что защита сознания подрастающего поколения от противоправного контента – это вопрос их безопасности и психического здоровья.

Так, вводится четкое определение пропаганды нетрадиционной ориентации и ограничение на ее размещение в масс-медиа, на онлайн-платформах и в телекоммуникационных сетях. Данные нормы являются консолидированным решением правительства, экспертного и гражданского сообщества.

Елнур Бейсенбаев отметил, что аналогичные нормы действуют в ряде стран, таких как Венгрия, Болгария, Литва, Польша, Кыргызстан и Россия.

«Верховный суд США поддержал позицию президента Дональда Трампа о запрете трансгендерам указывать в паспорте пол, отличающийся от биологического. Это еще раз доказывает, что даже толерантная Америка не идет против законов матери природы», - заявил депутат.

Он подчеркнул, что никто не ограничивает личные права людей, принадлежащих к сообществу ЛГБТ, и пояснил, что вводимые нормы устанавливают рамки публичного распространения такой информации, что соответствует общепринятой международной практике.

#мажилис #законопроект #ЛГБТ

Популярное

Все
Молодежь созидает будущее
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
В Астане дан старт работе международных шахматных клубов Сергея Карякина
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
На счету уже 18 медалей!
Лучший киберспортсмен планеты
Комедия страстей
О новой парадигме законотворчества в Казахстане
Все строго по правилам
Нашествие диких животных наблюдают в Костанайской области
Горожане смогут напрямую влиять на развитие мегаполиса
Вклад молодых ученых в развитие медицины
По данным АТР
Юные патриоты приняли присягу
Живая связь времен
Маленькие шаги для больших достижений
Состязались юные таланты
Устранить асимметрию банковских рисков
Бесплатные препараты получают свыше 3 млн казахстанцев
Реструктуризация должна быть качественной
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Заработал кирпичный завод
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
У школы – новоселье!
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Проект Цифрового кодекса прошёл первое чтение в Мажилисе
Пропаганду ЛГБТ запретят в Казахстане: поправку приняли еди…
Мажилис усиливает защиту врачей и медработников от нападений
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]