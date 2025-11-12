Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

C докладом по законопроекту «О проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела», который депутаты рассматривали во втором чтении, выступил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев.

Он отметил, что эту тему неоднократно поднимали в Мажилисе Едил Жанбыршин, Ринат Заитов, Самат Мусабаев и Ардак Назаров. Также в прошлом году петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» собрала необходимые 50 тыс. подписей для официального рассмотрения. В результате инициативная группа из 18 депутатов предложила поправки, ограничивающие распространение информации, пропагандирующей педофилию и нетрадиционную ориентацию, для защиты детей и подростков от негативного контента, и эти нормы не отменяют людей, принадлежащих к сообществу ЛГБТ, а запрещают только говорить об этом.

«В связи с возрастающей озабоченностью общества вопросами защиты детей и подростков от негативного контента в цифровом пространстве в законопроект были внесены поправки, запрещающие пропаганду педофилии и нетрадиционной ориентации в публичном пространстве. Дети и подростки ежедневно сталкиваются в интернете с информацией, способной негативно повлиять на их представления о семье, нравственности и будущем», - сказал мажилисмен, подчеркнув, что защита сознания подрастающего поколения от противоправного контента – это вопрос их безопасности и психического здоровья.

Так, вводится четкое определение пропаганды нетрадиционной ориентации и ограничение на ее размещение в масс-медиа, на онлайн-платформах и в телекоммуникационных сетях. Данные нормы являются консолидированным решением правительства, экспертного и гражданского сообщества.

Елнур Бейсенбаев отметил, что аналогичные нормы действуют в ряде стран, таких как Венгрия, Болгария, Литва, Польша, Кыргызстан и Россия.

«Верховный суд США поддержал позицию президента Дональда Трампа о запрете трансгендерам указывать в паспорте пол, отличающийся от биологического. Это еще раз доказывает, что даже толерантная Америка не идет против законов матери природы», - заявил депутат.

Он подчеркнул, что никто не ограничивает личные права людей, принадлежащих к сообществу ЛГБТ, и пояснил, что вводимые нормы устанавливают рамки публичного распространения такой информации, что соответствует общепринятой международной практике.