Новые школы, повышение оплаты учителям и бесплатное питание учащимся: как Казахстан преобразует образование

«Задача государства – создать благоприятные условия обучения для каждого ребенка независимо от места его проживания» Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан

Фото: пресс-служба МП РК

В Казахстане сформирована устойчивая государственная политика, направленная на создание благоприятных, безопасных и комфортных условий для получения качественного образования каждым учеником, независимо от места проживания. Этому способствует масштабная государственная программа, реализуемая в последние годы, отмечают в Минпросвещения

В стране ведется беспрецедентное строительство новых школ. По поручению главы государства уже четвертый год подряд ежегодно модернизируется около 1000 сельских и районных школ. Это позволяет не только улучшать условия обучения, но и сокращать разрыв в качестве образования между городскими и сельскими организациями образования.

За последние три года была обновлена материально-техническая база более 4 тысяч школ. Свыше чем в 2 тысячах организациях образования оборудованы современные предметные кабинеты по робототехнике, химии, биологии, физике и STEM-дисциплинам. Только по итогам 2024 года в 967 школах было установлено рекордное количество — 1621 современных предметных кабинетов. Работа в этом направлении продолжается: к 2029 году планируется открыть не менее 7000 современных предметных кабинетов.

Важным фактором повышения качества образования стало внедрение цифровых технологий. В рамках национальных инициатив 100% школьных учебников переведены в цифровой формат, а в 95,2% школ повысилось качество интернета.

Активно внедряются образовательные платформы, в учебный процесс интегрируются элементы искусственного интеллекта. Все эти меры направлены на подготовку школьников к вызовам будущего и формирование у них цифровых навыков с раннего возраста.

Качество образования напрямую связано с уровнем профессионализма педагогического сообщества. В этой связи государство последовательно поддерживает учителей, повышает их статус и материальное обеспечение. С 2020 года заработная плата педагогов увеличена в 2 раза, а учителя, имеющие квалификационные категории, получают надбавки от 35% до 50% от должностного оклада.

Сегодня из 400 тысяч педагогов, работающих в системе среднего образования, около 300 тысяч уже получают такие выплаты.

Особое внимание уделяется поддержке сельских учителей: их заработная плата как минимум на 25% выше, чем у коллег из городов. Это способствует привлечению квалифицированных кадров в регионы.

С сентября 2023 года, по поручению президента, для начальных классов организуется бесплатное горячее питание. Также этой мерой охвачены учащиеся из категории социально уязвимых слоев населения. На обеспечение 1,7 миллиона учащихся из местных бюджетов выделено более 192 млрд тенге.

Также приоритетом является повышение качества питания: ужесточены требования к персоналу пищеблоков, внедрена автоматизация учета получателей, усилен ежедневный контроль.

Кроме того, в рамках фонда «Всеобуч» более 510 тысяч школьников из социально уязвимых категорий ежегодно обеспечиваются школьными принадлежностями.

С 2025 года планируется распространить меры поддержки — бесплатное питание и обеспечение школьными принадлежностями — и на учащихся частных школ, относящихся к категории СУСН.