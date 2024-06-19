Новые услуги появились в аэропорту Астаны

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

По новым правилам, пассажирам разрешили оставлять автомобиль у терминала

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Международный аэропорт столицы продолжает работу в рамках улучшения качества обслуживания граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Так, в столичном аэропорту заработала услуга проката автомобилей от международной компании AVIS, имеющая пункты проката машин в более чем 160 странах мира. Кроме того, совместно с компанией Parqour, столичная воздушная гавань планирует запустить новую услугу - Valet Service, позволяющую пассажирам удобно оставить свой автомобиль у терминала и сразу пройти на регистрацию или посадку.

В министерстве отметили, что на территории столичного аэропорта продолжаются ремонтно-строительные работы.

«Производится замена тротуарной брусчатки, бордюров перед терминалами. В летний период для обеспечения надлежащего микроклимата и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований проводятся ремонтно-восстановительные работы на климатическом оборудовании и систем вентиляции терминалов», – прокомментировали в Минтранспорта.

Прошли реконструкцию молельные комнаты для совершения намаза, которые находятся в терминале внутренних вылетов.

«Мужская и женская комнаты для намаза на первом этаже в зале прилета гарантируют удобство и комфорт для пассажиров и посетителей. Также, дополнительная молельная комната доступна в стерильной зоне Т2 на втором этаже международного аэропорта Астаны, обеспечивая пассажирам возможность совершить намаз перед вылетом», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что повышение качества обслуживания пассажиров является приоритетом для аэропорта, который находится на постоянном контроле.

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