При этом уровень их локализации на заводе Wabtec в Астане с 2027 года составит 55%

фото Виктора Федюнина

Для обновления подвижного состава национальный железнодорожный перевозчик «Қазақстан темір жолы» выбирает технику, выпускаемую в Казахстане. В этом смогли убедиться столичные журналисты в ходе пресс-тура по цехам компании Wabtec, где экскурсантам показали полный цикл сборки локомотивов и дали ответы на интересующие их вопросы.

– Наша страна становится ключевым транспортно-логистическим хабом Евразии: через Казахстан проходят важнейшие маршруты между Китаем, странами Центральной Азии, Европы, Россией, – сообщил заместитель генерального директора ТОО «ҚТЖ-Грузовые перевозки» Асан Умбетов. – За последние годы объем контейнерных перевозок вырос в несколько раз. На смену существующим тепловозам, выпущенным еще в 70–80-х годах прошлого столетия и выработавшим свой ресурс, приходят современные надежные локомотивы. Во время недавнего визита Президента нашей страны в Нью-Йорк был подписан контракт на 4,2 миллиарда долларов, предусматривающий, в том числе, поставку 300 локомотивов, которые с 2027 года будут собираться на АО «Локомотив құрастыру зауыты» (ЛКЗ).

Говоря о планах по долго­срочному сотрудничеству между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и компанией Wabtec (США), Асан Умбетов напомнил, что на ЛКЗ, введенном в эксплуатацию в 2009 году, выпускаются грузовые магистральные, маневровые и пассажирские локомотивы. За это время с заводского конвейера сошли 675 единиц техники, из них 42 отправлены на экспорт – в Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Монголию, Молдову, Украину, Узбекистан.

По словам эксперта, новым моделям локомотивов, которые начнут собирать на ЛКЗ с 2027 года, потребуется меньше дизельного топлива (или электроэнергии), но их тяговые мощности позволят водить более тяжеловесные составы.

Что касается дизтоплива, то его расход снизится на 12% по сравнению со «стариками», работающими с 70–80-х годов. Будут усовершенствованы и некоторые другие технические характеристики. Так, нагрузка на ось возрастет с 23 тонн в настоящее время до 25 тонн – это улучшит качество сцепления колесных пар с рельсами.

Новые локомотивы серии ТЭ33АТ очень работоспособны и надежны. Если посчитать в днях, то локомотив может 90–120 дней работать без плановых техосмотра и ремонта. Есть возможность перевода техники в будущем на альтернативные виды топлива. Устойчивые эксплуатационные характеристики обеспечены даже в сложных погодных условиях благодаря системе обдува рельсов и увеличенной нагрузке на ось.

Однако для машиниста Кызылординского локомотивного эксплуатационного депо Муратжана Бекетова и его помощника Маулена Жаксылыкова, приехавших на завод принимать новенький, только что прошедший все необходимые испытания, локомотив, даже не это самое главное:

– Важно, что в новых локомотивах создан повышенный комфорт для бригад. Кабина оборудована кондиционером и обогревателем, чтобы в любое время года работники могли сами настраивать микроклимат. Есть холодильник, электроплита, микроволновая печь, биотуалет, регулируемые зеркала заднего вида с обогревом, видеокамера. Имеется регулируемый прожектор для освещения пути в ночное время, даже свет в салоне и кресло машиниста можно настроить под себя. Мы очень довольны, что пересаживаемся на такую технику.

Локализацией на ЛКЗ занимаются с первых дней. Начинали с рамы локомотива, освоили тележку, кузов, вспомогательные отсеки, боковые стекла, резку и сварку различных деталей. Немалую часть комплектующих, в том числе из отечественного литья, теперь поставляют сертифицированные местные поставщики.

– В настоящее время заводчане добились уровня локализации в 40 процентов, – пояснил Асан Умбетов. – А с 2027 года этот показатель в «Локомотив құрастыру зауыты» увеличится до 55 процентов.

По словам специалиста, этого можно будет добиться за счет освоения на заводе выпуска всех основных запчастей. Предполагается, что дизельные двигатели для новых ТЭ33АТ будут выпускать также в Астане.

– Единственным владельцем ЛКЗ является американская корпорация Wabtec. У компании несколько заводов, и наш – единственный в Центральной Азии. Мы не только ведем сборку локомотивов, но еще и делаем для них запасные части и поставляем в другие страны, – пояснил начальник отдела маркетинга и сбыта АО «Локомотив құрастыру зауыты» Рауан Донсебаев. – Казахстанские платформы (в составе локомотивов) теперь работают на железных дорогах Австралии. К примеру, в прошлом году мы подписали контракт на поставку 296 рам тележек на завод Wabtec в Индии, и уже экспортировали 45 штук. Там, в том числе из казахстанских деталей, собирают локомотивы для африканских стран.

При этом заместитель генерального директора по экономике и финансам ҚТЖ-ГП Шолпан Омарбекова заметила, что приобретение локомотивного парка является крупной инвестицией, и компания использует для этого как собственные средства, так и заемные. Однако 4,2 млрд долларов – не только стоимость приобретения 300 локомотивов.

– В эту сделку входит несколько контрактов. В первую очередь – приобретение 300 локомотивов у «Локомотив құрастыру зауыты». Не у американской компании, а именно у ЛКЗ. Затем сервисное обслуживание этих 300 локомотивов на протяжении 18 лет и продление сервисного обслуживания локомотивов еще на 15 лет. Таким образом, последний локомотив выйдет из сервисного обслуживания, предусмотренного контрактом, в 2058 году, – сказала Шолпан Омарбекова, отвечая на вопросы журналистов.

Итак, по словам экономиста, в общее соглашение входит покупка 300 локомотивов в 2027–2036 годах (по 30 единиц ежегодно); продление сервисного договора на 405 закупленных ранее локомотивов до 2058 года; полное сервисное обслуживание приобретаемых локомотивов сроком на 18 лет – до 2054 года; поставка пяти комплектов цифровой системы KinetiX для учета, контроля и диагностики подвижного состава; капитальный ремонт тормозных цилиндров и компрессоров для 505 локомотивов в течение трех лет.

Шолпан Омарбекова подчеркнула, что компания Wabtec впервые взяла на себя еще и обязательства по строительству социальных объектов на железнодорожных станциях, где работают сервисные центры корпорации.

Следует добавить, что дополнительно к семи действующим в Казахстане сервисным центрам с 2027 года планируется открыть еще пять. Например, в поселке Мойынты, где вскоре ожидается официальный запуск вторых путей на участке Достык – Мойынты, и в Жезказгане.

В ходе пресс-тура отраслевые специалисты отметили, что модернизация локомотивного парка позволит бесперебойно обслуживать увеличивающийся грузопоток и обеспечить мультипликативный эффект для всей экономики, так как повлечет за собой развитие смежных отраслей – складирования и сервиса. А это означает одно: казахстанцы получат новые рабочие места, а бюджет – дополнительные налоги.