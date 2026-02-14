В канун предстоящих на юге рес­публики полевых работ в Алматинской области на базе ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» (КазНИИЗиР) прошел семинар-совещание на тему «Внедрение в производство достижений аграрной науки – залог устойчивого развития АПК».

фото Улана Ахмурзина

В рамках мероприятия аграрии из Алматинской, Жамбылской, Туркес­танской и Кызылординской областей обсудили практические механизмы внедрения в агропромышленном комп­лексе научных разработок в отраслях животноводства и семеноводства. Организаторами встречи выступили НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (НАНОЦ) и ТОО «КазНИИЗиР».

Принявший участие в работе семинара вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков в своем выступлении рассказал о ситуации в аграрной сфере страны, сделав упор на обсуждении насущных проблем земледельцев региона.

По словам спикера, одна из поставленных Президентом страны задач по развитию сельскохозяйственного сектора республики касается наращивания

научно-производственных возможнос­тей семеноводства, его способности своевременно реагировать на запросы фермеров по обеспечению высококачест­венным посевным материалом.

Как отметил Ербол Тасжуреков, отраслевые НИИ, сельскохозяйственные опытные станции действительно наращивают производство элитных семян, но последующее их тиражирование через элитно-семеноводческие хозяйства встречает ряд трудностей, прежде всего финансовых. В этой связи необходимы конкретные меры господдержки, которые бы стимулировали полный цикл развития отечественного семеноводства.

Учитывая, что регионы страны разные по природно-климатическим условиям и качественной характеристике земель, нужны районированные, адаптированные к местным условиям семена, способные конкурировать с импортным посадочным материалом.

– Если сфера семеноводства не получит должной господдержки в виде субсидий, есть вероятность попасть в полную зависимость от импортных семян. Чтобы этого не допустить, наша дочерняя компания НАО «НАНОЦ» вместе со своими дочерними институтами и опытными станциями должна придать определенный импульс развитию именно отечественных семхозов. Пока бизнес неохотно идет в эту сферу, поскольку на этапе производства семян она не столь выгодна. Чтобы повысить привлекательность и простимулировать данное направление, отраслевое министерство продумывает систему мер господдержки. С нынешнего года снижается субсидирование импортных семян, – подчеркнул Ербол Тасжуреков.

Председатель правления ТОО «Казахский научно-исследовательский инс­титут земледелия и растениеводства» (КазНИИЗиР) Шолпан Бастаубаева в свою очередь поделилась с участниками семинара информацией о пос­ледних достижениях отечественных селекционеров.

По словам спикера, ученые-селекционеры из 27 научно-исследовательских организаций страны готовы к более тесной работе с опытными семеноводческими и специализированными хозяйствами в сфере семеноводства. Если правильно выстроить научную работу и наладить более тесную связь с сельхозпроизводителями, можно полностью обеспечить их запросы на отечественные семена по многим сельхозкультурам.

На сегодняшний день по зерновым такая обеспеченность составляет пока 60%, по другим культурам и того меньше. Но, как отметила Шолпан Бастаубаева, отраслевая наука свою работу выполняет, располагая очень достойными и перспективными сортами. Другое дело, что их дальнейшее размножение пока находится не на должном уровне. Из-за этого много финансовых средств казахстанских аграриев уходит на закуп зарубежных гибридов.

Помимо тематики, касающейся зернового производства, в ходе семинара был затронут вопрос создания надежной кормовой базы для развития и повышения продуктивности отечественного животноводства.

Академик НАН РК, доктор сельскохозяйственных наук Галиолла Мейирман рассказал о состоянии дел в селекции и семеноводстве кормовых культур. По его данным, до 60% успеха животноводства зависит от качества кормов и использования пастбищ. Эксперт подробно остановился на селекционной работе и производстве элитных семян основных кормовых культур, а также восстановлении продуктивности деградированных пастбищ.

Заведующая лабораторией зерновых культур КазНИИЗиР Бакыт Айнебекова сообщила о нюансах селекции, последую­щем районировании и размножении посевного материала отечественных сортов. По информации руководителя лаборатории, согласно утвержденному комплексному плану, селекционеры республики до 2028 года должны передать в семеноводческие хозяйства 33 сорта пшеницы, и 12 из них – это доля КазНИИЗиР.

В настоящее время в реестре рекомендованных к применению числится­

64 сорта мягкой пшеницы, из них 30 сортов – от КазНИИ земледелия и растениеводства, 10 – от других институтов страны и 24 – сорта, закупленные за рубежом.

– Мы со своей стороны делаем все, выполняем план, выдаем сорта, но, к сожалению, внедрение их в производство идет с трудом. К примеру, в Жамбылской области вообще нет семеноводческих хозяйств. По этой причине нынче практически 70 процентов произведенных семян ушли именно в эту область. В области Жетысу действует три семхоза, один из них работает с зарубежными сортами. То есть, получается, с отечественными сортами работают только два хозяйства. В Туркестанской области действует два семеноводческих хозяйства. Чтобы достичь 80-процентного обеспечения агроформирований семенами зерновых отечественной селекции, в областях нужно иметь дополнительно хотя бы по одному крупному элитному семеноводческому хозяйству, – подчеркнула Бакыт Айнебекова.

В ходе встречи ученых аграриев и сельхозпроизводителей были затронуты также актуальные темы, касающиеся селекции и семеноводства масличных культур.

В частности, говоря о необходимости наращивания производства семян мас­личных, эксперт в этой области Светлана Дидоренко подчеркнула, что для выхода данного направления на новые, более качественные рубежи требуется­ решить ряд проблемных вопросов. В том числе провести техническую модернизацию материальной базы и инфраструктуры, создать семхозы и заводы полного цикла, разработать современные методики возделывания масличных культур.

Ставится вопрос и о создании семенных фондов масличных, поскольку отсутствие достаточного количества семян, адаптированных под природно-климатические условия Казахстана, может стать тормозом для дальнейшего расширения посевных площадей.

Поскольку семеноводческие хозяйства, выведенные из-под государственной опеки, пока не оправдывают себя в условиях рынка, селекционеры и земледельцы накануне нового полевого сезона возлагают надежды на господдержку в части субсидирования закупа семян, развитие и правовую защиту отечественного сельскохозяйственного рынка от беспрепятственного ввоза семенного материала из-за рубежа.