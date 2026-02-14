Семеноводы и земледельцы южных регионов сверили часы

26
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В канун предстоящих на юге рес­публики полевых работ в Алматинской области на базе ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» (КазНИИЗиР) прошел семинар-совещание на тему «Внедрение в производство достижений аграрной науки – залог устойчивого развития АПК».

фото Улана Ахмурзина

В рамках мероприятия аграрии из Алматинской, Жамбылской, Туркес­танской и Кызылординской областей обсудили практические механизмы внедрения в агропромышленном комп­лексе научных разработок в отраслях животноводства и семеноводства. Организаторами встречи выступили НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (НАНОЦ) и ТОО «КазНИИЗиР».

Принявший участие в работе семинара вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков в своем выступлении рассказал о ситуации в аграрной сфере страны, сделав упор на обсуждении насущных проблем земледельцев региона.

По словам спикера, одна из поставленных Президентом страны задач по развитию сельскохозяйственного сектора республики касается наращивания
научно-производственных возможнос­тей семеноводства, его способности своевременно реагировать на запросы фермеров по обеспечению высококачест­венным посевным материалом.

Как отметил Ербол Тасжуреков, отраслевые НИИ, сельскохозяйственные опытные станции действительно наращивают производство элитных семян, но последующее их тиражирование через элитно-семеноводческие хозяйства встречает ряд трудностей, прежде всего финансовых. В этой связи необходимы конкретные меры господдержки, которые бы стимулировали полный цикл развития отечественного семеноводства.

Учитывая, что регионы страны разные по природно-климатическим условиям и качественной характеристике земель, нужны районированные, адаптированные к местным условиям семена, способные конкурировать с импортным посадочным материалом.

– Если сфера семеноводства не получит должной господдержки в виде субсидий, есть вероятность попасть в полную зависимость от импортных семян. Чтобы этого не допустить, наша дочерняя компания НАО «НАНОЦ» вместе со своими дочерними институтами и опытными станциями должна придать определенный импульс развитию именно отечественных семхозов. Пока бизнес неохотно идет в эту сферу, поскольку на этапе производства семян она не столь выгодна. Чтобы повысить привлекательность и простимулировать данное направление, отраслевое министерство продумывает систему мер господдержки. С нынешнего года снижается субсидирование импортных семян, – подчеркнул Ербол Тасжуреков.

Председатель правления ТОО «Казахский научно-исследовательский инс­титут земледелия и растениеводства» (КазНИИЗиР) Шолпан Бастаубаева в свою очередь поделилась с участниками семинара информацией о пос­ледних достижениях отечественных селекционеров.

По словам спикера, ученые-селекционеры из 27 научно-исследовательских организаций страны готовы к более тесной работе с опытными семеноводческими и специализированными хозяйствами в сфере семеноводства. Если правильно выстроить научную работу и наладить более тесную связь с сельхозпроизводителями, можно полностью обеспечить их запросы на отечественные семена по многим сельхозкультурам.

На сегодняшний день по зерновым такая обеспеченность составляет пока 60%, по другим культурам и того меньше. Но, как отметила Шолпан Бастаубаева, отраслевая наука свою работу выполняет, располагая очень достойными и перспективными сортами. Другое дело, что их дальнейшее размножение пока находится не на должном уровне. Из-за этого много финансовых средств казахстанских аграриев уходит на закуп зарубежных гибридов.

Помимо тематики, касающейся зернового производства, в ходе семинара был затронут вопрос создания надежной кормовой базы для развития и повышения продуктивности отечественного животноводства.

Академик НАН РК, доктор сельскохозяйственных наук Галиолла Мейирман рассказал о состоянии дел в селекции и семеноводстве кормовых культур. По его данным, до 60% успеха животноводства зависит от качества кормов и использования пастбищ. Эксперт подробно остановился на селекционной работе и производстве элитных семян основных кормовых культур, а также восстановлении продуктивности деградированных пастбищ.

Заведующая лабораторией зерновых культур КазНИИЗиР Бакыт Айнебекова сообщила о нюансах селекции, последую­щем районировании и размножении посевного материала отечественных сортов. По информации руководителя лаборатории, согласно утвержденному комплексному плану, селекционеры республики до 2028 года должны передать в семеноводческие хозяйства 33 сорта пшеницы, и 12 из них – это доля КазНИИЗиР.

В настоящее время в реестре рекомендованных к применению числится­
64 сорта мягкой пшеницы, из них 30 сортов – от КазНИИ земледелия и растениеводства, 10 – от других институтов страны и 24 – сорта, закупленные за рубежом.

– Мы со своей стороны делаем все, выполняем план, выдаем сорта, но, к сожалению, внедрение их в производство идет с трудом. К примеру, в Жамбылской области вообще нет семеноводческих хозяйств. По этой причине нынче практически 70 процентов произведенных семян ушли именно в эту область. В области Жетысу действует три семхоза, один из них работает с зарубежными сортами. То есть, получается, с отечественными сортами работают только два хозяйства. В Туркестанской области действует два семеноводческих хозяйства. Чтобы достичь 80-процентного обеспечения агроформирований семенами зерновых отечественной селекции, в областях нужно иметь дополнительно хотя бы по одному крупному элитному семеноводческому хозяйству, – подчеркнула Бакыт Айнебекова.

В ходе встречи ученых аграриев и сельхозпроизводителей были затронуты также актуальные темы, касающиеся селекции и семеноводства масличных культур.

В частности, говоря о необходимости наращивания производства семян мас­личных, эксперт в этой области Светлана Дидоренко подчеркнула, что для выхода данного направления на новые, более качественные рубежи требуется­ решить ряд проблемных вопросов. В том числе провести техническую модернизацию материальной базы и инфраструктуры, создать семхозы и заводы полного цикла, разработать современные методики возделывания масличных культур.

Ставится вопрос и о создании семенных фондов масличных, поскольку отсутствие достаточного количества семян, адаптированных под природно-климатические условия Казахстана, может стать тормозом для дальнейшего расширения посевных площадей.

Поскольку семеноводческие хозяйства, выведенные из-под государственной опеки, пока не оправдывают себя в условиях рынка, селекционеры и земледельцы накануне нового полевого сезона возлагают надежды на господдержку в части субсидирования закупа семян, развитие и правовую защиту отечественного сельскохозяйственного рынка от беспрепятственного ввоза семенного материала из-за рубежа.

#регионы #АПК #семеноводство #агросектор #КазНИИЗиР

Популярное

Все
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Геологи переходят к новому масштабу исследований
У фронт-офиса Aqmola Invest новый адрес
Налажен выпуск консервов из мяса сайгака
Братские связи укрепляются
На повестке – вопросы науки
Усилена промышленная безопасность
Важный шаг к демократизации
Новоселье справили 60 семей
Происшествий на транспорте стало меньше
Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике
Оптовики привлечены к ответственности
Деловая поездка в Эстонию
Форс-мажор на миллионы
Дрова и уголь будут под запретом
Строится спорткомплекс мирового уровня
Знак глубокого доверия
Получить бата от аксакала
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
В заказчиках недостатка нет
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает законодательство ЕС - Еврокомиссия
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
Финансовый ликбез для школьников
Команды спецназа Казахстана успешно стартовали на турнире UAE SWAT Challenge
Тұсау кесу от Александра Бублика
Конституция определяет общие ценности и ответственность общества — Аида Балаева
Пусть зеленым будет город!
Сформирован проект повестки
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

Отцовские университеты Андрея Галюка
Рискнули и не прогадали
Свой путь к чистой энергии
Следуй за мечтой!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]