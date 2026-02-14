В канун предстоящих на юге республики полевых работ в Алматинской области на базе ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» (КазНИИЗиР) прошел семинар-совещание на тему «Внедрение в производство достижений аграрной науки – залог устойчивого развития АПК».
В рамках мероприятия аграрии из Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей обсудили практические механизмы внедрения в агропромышленном комплексе научных разработок в отраслях животноводства и семеноводства. Организаторами встречи выступили НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (НАНОЦ) и ТОО «КазНИИЗиР».
Принявший участие в работе семинара вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков в своем выступлении рассказал о ситуации в аграрной сфере страны, сделав упор на обсуждении насущных проблем земледельцев региона.
По словам спикера, одна из поставленных Президентом страны задач по развитию сельскохозяйственного сектора республики касается наращивания
научно-производственных возможностей семеноводства, его способности своевременно реагировать на запросы фермеров по обеспечению высококачественным посевным материалом.
Как отметил Ербол Тасжуреков, отраслевые НИИ, сельскохозяйственные опытные станции действительно наращивают производство элитных семян, но последующее их тиражирование через элитно-семеноводческие хозяйства встречает ряд трудностей, прежде всего финансовых. В этой связи необходимы конкретные меры господдержки, которые бы стимулировали полный цикл развития отечественного семеноводства.
Учитывая, что регионы страны разные по природно-климатическим условиям и качественной характеристике земель, нужны районированные, адаптированные к местным условиям семена, способные конкурировать с импортным посадочным материалом.
– Если сфера семеноводства не получит должной господдержки в виде субсидий, есть вероятность попасть в полную зависимость от импортных семян. Чтобы этого не допустить, наша дочерняя компания НАО «НАНОЦ» вместе со своими дочерними институтами и опытными станциями должна придать определенный импульс развитию именно отечественных семхозов. Пока бизнес неохотно идет в эту сферу, поскольку на этапе производства семян она не столь выгодна. Чтобы повысить привлекательность и простимулировать данное направление, отраслевое министерство продумывает систему мер господдержки. С нынешнего года снижается субсидирование импортных семян, – подчеркнул Ербол Тасжуреков.
Председатель правления ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» (КазНИИЗиР) Шолпан Бастаубаева в свою очередь поделилась с участниками семинара информацией о последних достижениях отечественных селекционеров.
По словам спикера, ученые-селекционеры из 27 научно-исследовательских организаций страны готовы к более тесной работе с опытными семеноводческими и специализированными хозяйствами в сфере семеноводства. Если правильно выстроить научную работу и наладить более тесную связь с сельхозпроизводителями, можно полностью обеспечить их запросы на отечественные семена по многим сельхозкультурам.
На сегодняшний день по зерновым такая обеспеченность составляет пока 60%, по другим культурам и того меньше. Но, как отметила Шолпан Бастаубаева, отраслевая наука свою работу выполняет, располагая очень достойными и перспективными сортами. Другое дело, что их дальнейшее размножение пока находится не на должном уровне. Из-за этого много финансовых средств казахстанских аграриев уходит на закуп зарубежных гибридов.
Помимо тематики, касающейся зернового производства, в ходе семинара был затронут вопрос создания надежной кормовой базы для развития и повышения продуктивности отечественного животноводства.
Академик НАН РК, доктор сельскохозяйственных наук Галиолла Мейирман рассказал о состоянии дел в селекции и семеноводстве кормовых культур. По его данным, до 60% успеха животноводства зависит от качества кормов и использования пастбищ. Эксперт подробно остановился на селекционной работе и производстве элитных семян основных кормовых культур, а также восстановлении продуктивности деградированных пастбищ.
Заведующая лабораторией зерновых культур КазНИИЗиР Бакыт Айнебекова сообщила о нюансах селекции, последующем районировании и размножении посевного материала отечественных сортов. По информации руководителя лаборатории, согласно утвержденному комплексному плану, селекционеры республики до 2028 года должны передать в семеноводческие хозяйства 33 сорта пшеницы, и 12 из них – это доля КазНИИЗиР.
В настоящее время в реестре рекомендованных к применению числится
64 сорта мягкой пшеницы, из них 30 сортов – от КазНИИ земледелия и растениеводства, 10 – от других институтов страны и 24 – сорта, закупленные за рубежом.
– Мы со своей стороны делаем все, выполняем план, выдаем сорта, но, к сожалению, внедрение их в производство идет с трудом. К примеру, в Жамбылской области вообще нет семеноводческих хозяйств. По этой причине нынче практически 70 процентов произведенных семян ушли именно в эту область. В области Жетысу действует три семхоза, один из них работает с зарубежными сортами. То есть, получается, с отечественными сортами работают только два хозяйства. В Туркестанской области действует два семеноводческих хозяйства. Чтобы достичь 80-процентного обеспечения агроформирований семенами зерновых отечественной селекции, в областях нужно иметь дополнительно хотя бы по одному крупному элитному семеноводческому хозяйству, – подчеркнула Бакыт Айнебекова.
В ходе встречи ученых аграриев и сельхозпроизводителей были затронуты также актуальные темы, касающиеся селекции и семеноводства масличных культур.
В частности, говоря о необходимости наращивания производства семян масличных, эксперт в этой области Светлана Дидоренко подчеркнула, что для выхода данного направления на новые, более качественные рубежи требуется решить ряд проблемных вопросов. В том числе провести техническую модернизацию материальной базы и инфраструктуры, создать семхозы и заводы полного цикла, разработать современные методики возделывания масличных культур.
Ставится вопрос и о создании семенных фондов масличных, поскольку отсутствие достаточного количества семян, адаптированных под природно-климатические условия Казахстана, может стать тормозом для дальнейшего расширения посевных площадей.
Поскольку семеноводческие хозяйства, выведенные из-под государственной опеки, пока не оправдывают себя в условиях рынка, селекционеры и земледельцы накануне нового полевого сезона возлагают надежды на господдержку в части субсидирования закупа семян, развитие и правовую защиту отечественного сельскохозяйственного рынка от беспрепятственного ввоза семенного материала из-за рубежа.