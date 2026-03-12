Под прозрачной пленкой – целое цветочное королевство. Здесь, на двух гектарах земли, раскинулось тепличное хозяйство Асылбека Ергешева – место, где уже сегодня рождается летнее убранство города. На улице еще зябко и серо, а вот под пленкой уже царит весна. Ряды рассады тянутся на сотни метров. Среди зелени вспыхивают первые бутоны – петунии, виолы, сальвии.

В одном блоке аккуратно выстроились многолетники, в другом – однолетние цветы, которые совсем скоро украсят парки, скверы и аллеи. В воздухе – запах влажной земли и молодой листвы. Здесь выращивают до 20 наименований цветов, из них шесть видов многолетних – это дерен, гайлардия, злаки, лаванда и другие. Остальные – однолетники, включая катарантус, целозию, базилик.

Хозяин теплицы – бухгалтер по профессии – 15 лет назад начал с выращивания рассады овощей. Тогда это было прагматичное решение: рынок нуждался в огурцах, томатах, болгарском перце, а фермерам для их выращивания требовалась рассада.

Сегодня овощная рассада по-прежнему есть: 60 тыс. корней томатов, 50 тыс. болгарского перца, примерно столько же огурцов выращивается по заказу фермеров. Но цветы заметно потес­нили овощные культуры, почти все пространство занято ими. Потому что именно выращивание цветочной рассады оказалось самым выгодным направлением.

– Дело это прибыльное, – улыбается Асылбек Ергешев. – Была бы земля, можно смело расширяться. Конкуренция на рынке большая, но и спрос растет ежегодно.

За выращивание цветов хозяин­ теп­лицы взялся несколько лет назад. Начинали с 500 тыс. штук петунии. Уже на следующий год объем увеличили до миллиона. Сейчас только рассады петунии – 1 млн 200 тыс. штук пяти расцветок: белые, красные, бордовые, фиолетовые и синие. Это самый вос­требованный цветок на рынке. Оптовые закупщики выстраи­ваются в очередь. У предприятия есть даже успешный опыт поставки в Актау и Атырау.

Сезон здесь начинается в нояб­ре – именно тогда высевают первые семена, привезенные из Алматы и Ташкента. В целом за сезон здесь выращивают 3,5 млн штук рассады цветов. Основной объем – 3 млн – нынешней вес­ной отправится на озеленение города, остальное продается через торговые точки. Объе­мы постепенно наращивают.

Управляет этим сложным хозяйством агроном Хамра Сейданов. Он знает каждый участок теплицы и характер каждой культуры. Миллионы семян под его руководством превращаются­ в яркие петунии, лаванду и дерен, которым предстоит раскрасить городские клумбы.

– Цветы любят внимание, – говорит он, проходя между рядами. – С ними нужно разговаривать. Для меня каждый стебелек как ребенок. Мы закладываем жизнь, сея семена, радуемся первым всходам, наблюдаем рост, а потом отправляем в самостоятельную жизнь – на городские клумбы и в частные дворы.

Всхожесть семян – от 80 до 94% в зависимости от вида. Самой капризной считается целозия – потерь с ней больше всего. Впрочем, у каждой культуры свой характер, и выращивание требует особого подхода. Однолетники, к примеру, нуждаются в особом режиме подкорм­ки, а многолетники важно правильно закалить, чтобы они выдержали городские условия.

В разгар сезона в теплице трудятся 25–30 человек: полив, проветривание, контроль температуры и влажности, защита от вредителей – все процессы выстроены до мелочей. Малейшее отклонение – и рост может замедлиться.

Среди тех, кто ежедневно бережно ухаживает за хрупкими ростками, – Сандугаш Ташболатова, Рабига Акпанбетова, Сауле Сейдалиева. Они пикируют­ рассаду, пересаживают растения в кассеты, пропалывают сорняки.

– Когда видишь, как маленький рос­ток превращается в цветущее растение, понимаешь, что работаешь не зря, – говорит Сандугаш Ташболатова, аккуратно пересаживая дружные всходы петунии. – Я в этой теп­лице уже десять лет работаю. Мне все нравится: и зарплата, и отношение к людям. А когда вижу наши цветы на городских клумбах, переполняет радость: в этой красоте есть и мой труд.

Рабига Акпанбетова и Сауле Сейдалиева (на снимке) в дружный коллектив влились не так давно, но быстро освоились. На месте агрономы обучают новичков – профессия требует точности, терпения и знаний.

Период поставки растений продлится с 15 марта до середины мая. Но и после этого теплица не опустеет: начнется ремонт, обновление почвы, подготовка к новому циклу. Цветочный бизнес – это не разовая прибыль, а постоянная забота.

Особая гордость компании – участие в масштабном озеленении Шымкента. В этом году город намерен установить рекорд: планируется высадить 1 млн 600 тыс. многолетних и два миллиона однолетних цветов. Первым на городские клумбы отправится дерен, который выращен в тепличном хозяйстве Асылбека Ергешева.

Цветочный рынок сегодня – не избитая история про букеты к праздникам. Это сложная агротехнология, логистика, планирование, работа с оптовиками и коммунальными заказами. Это миллионы растений, тысячи часов ручного труда и тонкая наука.

Пока город только готовится к теплу, в теплице весна уже вступила в свои права. И совсем скоро выращенные заботливыми руками цветы раскрасят улицы яркими красками – как напоминание о том, что за каж­дой красотой стоит большой, продуманный и, что немаловажно, прибыльный труд.