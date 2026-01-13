Директор ИП «Бионұр» Бакытжан Маметхан наладил процесс выпуска биотоплива на ферме, расположенной в маленьком селе Садовом Зерендинского района. К слову, сама эта ферма, где сегодня содержатся 40 голов КРС, примыкает к офисному зданию.

Отапливается это двухэтажное помещение не углем и не электричеством, а метаном, который производит небольшая установка – анаэробный биореактор, сконструированный самим Бакытжаном Маметханом.

О том, что система работает безукоризненно, убедительно свидетельствует простой факт: внутри всех помещений, которые мы обошли, настолько тепло, что окна в них даже сейчас, в зимние морозы, слегка приоткрыты. При этом воздух – чистый, без посторонних запахов, а ведь сырь­ем для метана служит навоз, который благоухающим никак не назовешь.

Кандас Бакытжан Маметхан переехал в Казахстан из Монголии в 1992 году. Агроном, за плечами которого 30 лет стажа, земледелец, как он сам себя называет, успел поработать менеджером на предприятии по выпуску минеральных удобрений. Забегая вперед, отметим, что ИП «Бионұр» около двух лет с помощью биореактора производит также жидкое органическое удобрение «Нұр» – экологичный продукт, показавший свою эффективность при подкормке разных видов сельхозкультур.

По словам агрария, мысль о том, что органические отходы могут и должны приносить пользу, зрела у него давно, пока, наконец, не воплотилась в виде собственного анаэробного биореактора, собранного вручную и исправно действующего.

В 2023 году Бакытжан приоб­рел на краю села Садового, там, где раньше была внушительных размеров свалка, участок пло­щадью три гектара. За пару лет на месте захламленного пустыря выросло добротное двухэтажное здание: внизу разместились офис с цехом, который он сам называет учебным центром, а наверху – спальные места, небольшой тренажерный зал для гостей, приезжаю­щих к нему перенимать опыт. Вскоре появилась и животноводческая ферма.

Анаэробный биореактор установлен в отдельном помещении. Принцип работы установки прост лишь на первый взгляд: в герметичной камере микроорганизмы разлагают органику без дос­тупа кислорода. В результате образуется метан, который используется для получения тепловой энергии. Остаток же навоза превращается в удобрение.

Рассказывая, фермер поворачивает один из вентилей, подносит зажигалку к тонкой трубке, и из нее мгновенно вырывается небольшое пламя – без дыма и запаха – как наглядное подтверждение эффективности установки.

Кстати, Бакытжан отмечает, что заправляет метаном и свой автомобиль. Однако в дальние поездки пока выезжать не рискует – для полноценного использования газового топлива машину необходимо соответствующим образом дооснастить.

То есть фермер самостоятельно создал замкнутый цикл, в рамках которого биологичес­кие отходы жизнедеятельнос­ти домашнего скотопоголовья становятся источником сырья для получения биогаза, используемого в системе отопления и для хозяйственных нужд. Но на этом работа биореактора не заканчивается: Бакытжан называет свою установку мини-заводом, перерабатывающим отходы в органику для полей.

– Наша цель – получать органическое удобрение, постоянно улучшая его свойства для повышения плодородия почвы. Считаю, нашему сельскому хозяйству необходимо возвращаться к экологичес­кому направлению, производить действительно чистые продукты. Мы должны оживлять землю, заботиться о ней, чтобы оставить потомкам достойное и полезное наследие, – утверждает Бакытжан Маметхан.

По словам фермера, ключевой принцип его бизнес-плана прост: однократное вложение и далее – практически нулевые затраты. Кстати, все, что имеет на сегодня, он профинансировал за счет собственных средств. Подспорьем стали имеющиеся в его распоряжении две тысячи гектаров пашни.

Бакытжан подчеркивает, что анаэробный биореактор – не совсем его изобретение. Он лишь упростил технологию, адаптировал ее под местные условия. Перелопатив горы специальной литературы, вооружившись знаниями и терпением, методом проб и ошибок аграрий собрал свою собственную, пусть относительно простую, но зато полностью рабочую установку.

Запатентовал ее и стал первым, по его словам, в Казахстане, кто получил патент на подобную разработку.

...Фермер приглашает осмот­реть цех, где складируются заготовки для будущих биореакторов, которые здесь изготавливают на заказ.

Кстати, начинали в ИП «Бионұр» с 15–20-кубовых емкостей, затем изготовили 50-кубовый реактор, который в настоящее время и установлен в животноводческом помещении. С ростом заказов Бакытжан Маметхан в настоя­щее время работает над созданием 60- и 120-кубовых установок.

Сам приобретает металл, вмес­те с сыном вырезает и сваривает нужные детали – трубы, трубки-фильтры по собственным чертежам, в которых и кроется секрет авторской разработки. Затем все элементы аккуратно устанавливаются в емкости, превращая набор металлических частей в рабочую установку. Задача кропотливая, требующая и точности, и понимания процессов.

Неспроста сельчанин называет свои владения учебным центром: узнав о его работе из социальных сетей, последователи экологического земледелия едут к нему не только из всех регионов респуб­лики, но и из Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана.

Самый юный его ученик на сегодня – 14-летний Асмурат Шекер из Кокшетау. А вот Жансерик Кайрат приехал из Монголии и уже, по его словам, 20 дней находится здесь и набирается опыта. Наткнувшись на страницу мастера в Facebook, молодой человек заинтересовался и приехал, чтобы лично увидеть установку и научиться тому, как можно превращать навоз в горючий метан и удобрения. Вернется домой парень, по его словам, с багажом весьма ценных практичес­ких знаний.

Академическую поддержку, по словам агрария, ему оказывают в Карагандинском университете им. Е. А. Букетова. Студенты приезжают к нему на прак­тику, а сам он раз в год бывает в вузе с лекциями.

На старте проекта сырье для работы биореактора бесплатно отдавали два соседних фермерских хозяйства, наверняка смекнув, что это же выгодно – избавляться от навоза, не тратясь на его вывоз. Однако со временем соседи решили, что правильнее будет продавать отходы животноводства предпринимателю. Но Бакытжан Маметхан вежливо отказался. Не из упрямства, а из принципа.

По его словам, если начать покупать навоз, который и так должен быть утилизирован, то экологический проект превратится в заложника чужих условий воп­реки бизнес-плану, где красной строкой значится: однократное вложение и далее – нулевые затраты. К тому же биореактор задумывался как замкнутая система, где хозяйство само обеспечивает себя всем необходимым.

В итоге предприниматель сделал ставку на собственные ресурсы, построив ферму и приобретя скот. Сегодня тепловую энергию производит для хозяйства самостоятельно, без дополнительных трат и компромиссов.

Добавим, что с деятельностью сельского предпринимателя ознакомился и аким Зерендинского района Асет Курмангожин. Руководитель отметил, что сюда для изучения опыта следует нап­равить акимов всех 22 сельских округов района.

– Этот опыт, я считаю, необходимо масштабировать на весь район, а возможно, и область. Аналогичные проекты могут приносить пользу как хозяйствам, так и общему развитию сельских территорий. Когда труженики села своими глазами увидят результаты использования биогаза, тогда, возможно, начнут внедрять инновации и в своих хозяйствах, – подчеркнул аким.