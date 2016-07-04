Новый аким назначен в Актобе

Трудовую деятельность Испанов начал в 1993 году бухгалтером Сарыагашского филиала АБ "Ак-Бастау", в последующие годы работал заместителем председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК, первым заместителем председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде РК, начальником департамента финансов, информатизации и защиты информационных ресурсов Генпрокуратуры РК.

Распоряжением главы региона Бердыбека Сапарбаева с согласия Президента РК, Администрации Президента и депутатов городского маслихата акимом Актобе стал Ильяс Испанов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство " Интерфакс-Казахстан ".Нового главу городской администрации представил в понедельник активу города аким области Бердыбек Сапарбаев, сообщили в пресс-службе городского акимата.До назначения на должность акима Актобе 40-летний Ильяс Испанов руководил Департаментом по обеспечению деятельности судов Верховного Суда РК.Ильяс Испанов выпускник Института рынка при КазГАУ, Лондонской школы экономики и политических наук, Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Получил специальности экономиста и магистра государственного и муниципального управления.С октября 2015 года акимом Актобе был 43-летний Бекбол Сагын, который освобожден с должности в связи с переходом на новую работу.Кроме этого, в регионе проведена ротация кадров. Поменялись акимы 6 районов. Впервые в области один из районов возглавила женщина, информирует zakon.kz."Мы провели ротацию кадров. Заменили акимов 6 районов. Впервые в регионе район возглавила женщина. Хочу отметить, что в области наблюдается дефицит кадров, особенно с этой проблемой мы столкнулись при отборе кандидатов. Отсутствует резерв в корпус А, по этой причине мы вынуждены были провести рокировку, в очередной раз оказав им доверие. Будем надеяться, что они его оправдают", – сказал аким области Бердыбек Сапарбаев.