Новый авиаперелет открывается из Шымкента в Сеул

Рейсы выполняются два раза в неделю, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат города Шымкент

С 29 мая казахстанская авиакомпания SCAT планирует открыть новое направление в Корею по маршруту «Шымкент – Сеул».

Билеты в продаже.

Рейсы выполняются два раза в неделю – из Шымкента по понедельникам и четвергам, из Сеула – по вторникам и пятницам.

Билеты scat.kz забронировать можно на сайте, через мобильное приложение SCAT или в любом доступном ресурсе и кассах города. Онлайн-регистрация доступна за 24 часа до вылета.