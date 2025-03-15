Новый авиаперелет открывается из Шымкента в Сеул

Авиация
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Рейсы выполняются два раза в неделю, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат города Шымкент

С 29 мая казахстанская авиакомпания SCAT планирует открыть новое направление в Корею по маршруту «Шымкент – Сеул».

Билеты в продаже.

Рейсы выполняются два раза в неделю – из Шымкента по понедельникам и четвергам, из Сеула – по вторникам и пятницам.

Билеты scat.kz забронировать можно на сайте, через мобильное приложение SCAT или в любом доступном ресурсе и кассах города. Онлайн-регистрация доступна за 24 часа до вылета.

#Шымкент #Сеул #авиаперевозки

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