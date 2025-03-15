Новый авиаперелет открывается из Шымкента в Сеул
8
Рейсы выполняются два раза в неделю, передает Kazpravda.kz
С 29 мая казахстанская авиакомпания SCAT планирует открыть новое направление в Корею по маршруту «Шымкент – Сеул».
Билеты в продаже.
Рейсы выполняются два раза в неделю – из Шымкента по понедельникам и четвергам, из Сеула – по вторникам и пятницам.
Билеты scat.kz забронировать можно на сайте, через мобильное приложение SCAT или в любом доступном ресурсе и кассах города. Онлайн-регистрация доступна за 24 часа до вылета.