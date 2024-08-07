Новый автобусный маршрут запустят в Астане

Маршрут № 62 выйдет на линию в ближайшее время, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную транспортную компанию CTS

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Данное направление общественного транспорта свяжет микрорайоны «Үркер» и «Отау» и охватит основные точки, как ТРЦ «Сарыарка», мечеть «Хазрет Султан», № 2 детская городская больница.

«Для обслуживания маршрута выделено 15 автобусов, интервал движения составит 11-20 минут. Дату запуска и схему их движения сообщим дополнительно» – говорится в информации CTS.

Также в компании напомнили, что это восьмой по счету новый маршрут запущенный в этом году. До этого на линию выехали маршруты №42, №55, №58, №63, №201, №202, №203. Их схемы расположены на странице Instagram CTS в Tаplink.