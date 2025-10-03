фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Глубокие исторические корни

Приветствуя высокого гостя в Акорде, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Венгрии Тамаша Шуйока за то, что он принял его приглашение и посетил Астану.

– Ваш первый официальный визит – это очень важное событие с точки зрения укрепления нашего сотрудничества. Венгрия была одним из первых европейских государств, признавших наш суверенитет. А Будапешт стал первым европейским городом, принявшим нашу официальную дипломатическую миссию. Поэтому мы поддерживаем очень тесные контакты с Вашей страной во многих областях. Уверен, эта тенденция получит свое продолжение, так как она отвечает интересам обеих стран. Поэтому мы будем делать все возможное для дальнейшего укреп­ления нашего взаимодействия как в политической, так и в экономической сфере, – сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Тамаш Шуйок поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и отметил, что две страны поддерживают активный диа­лог, основанный на доверии, взаимном уважении и исторических связях.

– Дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни. Считаю, что и сегодня наши политические отношения достигли высокого уровня, у нас также очень хорошее экономическое взаимодействие. И, как было отмечено на конференции по искусственному интеллекту Digital Bridge 2025, будущие отношения между двумя государствами также открывают большие перспективы. Мы планируем осуществить множество совместных проектов и инициатив, – подчеркнул Президент Венгрии.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического парт­нерства. Подчеркнута важность укрепления культурных и образовательных связей Казахстана и Венгрии. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, сотрудничеству в рамках многосторонних структур.

Мост между Востоком и Западом

Официальный визит Президента Шуйока в Казахстан стал важным этапом в укреплении двустороннего сотрудничества. Продолжая переговоры в расширенном составе, главы государств обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки, подтвердили готовность к совместной реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также к углублению образовательных и культурных связей.

Глава нашего государства отметил, что Астана и Будапешт поддерживают тесные и доверительные отношения, основанные на тысячелетних исторических корнях и взаимном уважении.

Президент Казахстана с теплотой вспомнил свой государственный визит в Венгрию в прошлом году, в ходе которого был подписан ряд важных соглашений, открывших новые перспективы для долгосрочного сотрудничества и укрепления братских связей между народами двух стран.

Глава государства подчеркнул, что двусторонние торгово-экономические отношения имеют проч­ную основу и значительный потенциал для дальнейшего роста.

– Рад отметить, что объем двусторонней торговли в прошлом году достиг почти 200 миллионов долларов и уже вырос на 22 процента за восемь месяцев 2025 года. Сегодня в Казахстане работают более 35 венгерских компаний, которые инвестировали около 400 миллионов долларов в экономику нашей страны. Мы уже запустили 20 совместных проектов на сумму 607 миллионов долларов в таких сферах, как сельское хозяйство, возобновляемая энергетика, здравоохранение, логистика и финансовый сектор, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия. Отмечено, что в подтверждение братских уз и исторической близости народов с 2023 года одна из улиц Астаны носит имя выдающегося венгерского поэта Шандора Петёфи.

Президент Казахстана подчерк­нул значение образовательных обменов, напомнив, что ежегодно 250 казахстанских студентов получают стипендии для обучения в венгерских университетах. Он также сообщил о готовности казахстанских вузов принять больше венгерских студентов и исследователей.

В свою очередь Тамаш Шуйок отметил, что развитие всесторонних связей с Казахстаном занимает особое место во внешнеполитическом курсе его страны.

– Связи, которые объединяют наши народы, уходят корнями в далекое прошлое. Они очень крепки, и сила этих связей заметна каждый день. В Венгрии всегда был большой интерес к нашим восточным корням. Поэтому наша страна всегда выполняла миссию своего рода моста между Востоком и Западом, между Цент­ральной Азией и Центральной Европой. Наши отношения имеют прочную основу, и в 2014 году в них наметился значительный прогресс в связи с подписанием Соглашения о стратегическом партнерстве, – отметил Президент Венгрии.

Он подчеркнул, что экономическое сотрудничество между нашими странами постоянно расширяется, а контакты в области культуры и образования можно назвать образцовыми.

– Мы считаем отношения с Казахстаном стратегически важными и очень высоко их ценим. В нынешний период кризисов считаю, что сотрудничество между Востоком и Западом приобретает особую ценность, – уверен Тамаш Шуйок.

В ходе переговоров рассмот­рен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая торговлю и инвестиции, энергетический сектор, атомную энергетику, транспорт и логистику, финансы, цифровизацию и искусст­венный интеллект.

Главы государств подтвердили схожесть подходов двух стран к ключевым вопросам международной политики и выразили готовность к продолжению тес­ного взаимодействия в многосторонних форматах.

Высокая оценка

В рамках официального визита Президента Венгрии в Казахстан состоялась церемония награждения Тамаша Шуйока орденом «Достық» I степени.

Касым-Жомарт Токаев отметил большое значение визита в Казахстан Тамаша Шуйока – выдающегося венгерского государственного деятеля, мудрого руководителя и авторитетной личности.

– Ваш дальновидный политический курс вносит неоценимый вклад в продвижение социально-экономического развития Венгрии и укрепление ее статуса на международной арене. Мы всегда будем помнить, что Венгрия была одним из первых государств, признавших независимость Казахстана. Особое символическое значение имеет и то, что именно в Будапеште Казахстан открыл свое первое посольство в Европе, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что две страны связывают проч­ные узы дружбы, общность истории и схожесть культурных ценностей.

– Казахский народ дорожит особыми отношениями с Венгрией. Сегодня наше всестороннее сотрудничество достигло поистине беспрецедентного уровня и стало ярким примером стратегического партнерства, которое станет достоянием и будущих поколений. Итоги наших переговоров подтвердили, что взаимодействие между двумя странами поступательно развивается. Наши страны заинтересованы в расширении политических, экономических и культурно-гуманитарных связей. Уверен, достигнутые нами важные договоренности позволят вывести казахско-венгерские отношения на новый уровень, – считает он.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Тамаша Шуйока в укрепление партнерства между Казахстаном и Венг­рией.

– Учитывая Ваши усилия и особую роль в углублении связей между двумя странами, я принял решение наградить Вас орденом «Достық» I степени. Эта высокая награда символизирует искреннее уважение казахского народа к Вам и служит еще одним подтверждением вечного братства наших народов, – заявил Глава государства.

В свою очередь Президент Венгрии поблагодарил ­Касым-Жомарта Токаева за оказанную большую честь. Тамаш Шуйок подчеркнул, что всегда будет преданным сторонником казахско-венгерской дружбы. Он также заверил, что будет всемерно способствовать наведению мос­тов между Цент­ральной Азией и Европой.

Экономика, образование, цифровизация

По итогам проведенных переговоров президенты Казахстана и Венгрии сделали заявление для представителей СМИ.

Глава государства отметил, что рассматривает первый официальный визит в нашу страну Тамаша Шуйока как новый этап в развитии двусторонних отношений. Он выразил признательность Президенту Венгрии за участие в международном форуме Digital Bridge.

– Сегодня между нами поддерживается политический диалог на высоком уровне, а открытые и доверительные отношения установлены во всех областях. Кроме того, укрепляется сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Сформирована договорно-правовая база двусторонних отношений. Расширяется взаимодействие в рамках международных организаций. Итоги моего государст­венного визита в Венгрию в нояб­ре прошлого года служат ярким тому подтверждением. Уверен, партнерство, основанное на узах нерушимой дружбы и взаимной поддержке, будет и далее успешно развиваться, – сказал ­Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана сообщил, что провел содержательные переговоры с Тамашем Шуйоком, в ходе которых обсуждены новые направления для укрепления двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено перс­пективам наращивания торгово-экономических связей.

– Мы планируем довести товарооборот между нашими странами до одного миллиарда долларов. Компания MOL успешно работает в газовой отрасли Казахстана. В разработке находятся и другие масштабные проекты. Также у нас осуществляют свою деятельность такие крупные корпорации, как UBM Group, Gedeon Richter, Globalia. Мы заинтересованы в расширении инвестиционного сотрудничества. В связи с этим мы договорились усилить взаимодейст­вие в таких сферах, как энергетика, атомная промышленность и сельское хозяйство, – отметил Глава нашего государства.

По словам Касым-Жомарта­ ­Токаева, в ходе переговоров отмечена важность развития международных транспортных коридоров и логистической инфраструктуры.

– В этом году было открыто прямое авиасообщение между Шымкентом и Будапештом. Теперь мы договорились рассмот­реть возможность восстановления авиасообщения между столицами двух стран. В ходе переговоров мы акцентировали внимание на важности широкого внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в экономику. Я подтвердил готовность нашей страны к совместной работе в этом вопросе. Кроме того, мы достигли договоренности о реализации новых проектов в финансовой сфере. В целом мы готовы создавать благоприятные условия для венгерских компаний, заинтересованных работать в Казахстане. Считаю, что Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и Деловой совет двух стран должны уделять приоритетное внимание этому вопросу, – сказал Президент.

Глава государства назвал культурно-гуманитарные связи двух стран золотым стержнем казахско-венгерских отношений.

– Особое значение имеет укреп­ление сотрудничества в этом направлении. Именно поэтому мы акцентируем внимание на реа­лизации совместных проектов в сферах культуры, образования и науки. В настоящее время в ведущих вузах Венгрии обучаются свыше тысячи студентов из Казахстана. Выражаю искреннюю благодарность Правительству Венгрии за предоставленные возможности. Мы готовы и дальше развивать взаимодействие с высшими учебными заведениями Вашей страны, – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки. По его словам, обострение геополитической ситуации, увеличение числа различных конфликтов вызывают обеспокоенность наших стран. Стороны считают, что все разногласия должны решаться мирным и политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. В связи с этим президенты договорились о совместной работе и оказании взаимной поддержки на международном уровне.

– Переговоры были плодо­творными. Связи между Казахстаном и Венгрией динамично развиваются. Уверен, наше взаимовыгодное партнерство выйдет на качественно новый уровень. Нет сомнения, что все достигнутые соглашения будут успешно выполнены, – заявил Глава нашего государства.

В свою очередь Президент Венг­рии отметил наличие тес­ных политических связей между странами, поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества и перспективы взаимодействия в сфере цифровизации.

– Мы с большим интересом следим за процессом цифровизации в Казахстане, который является передовым в этом воп­росе не только в регионе, но и в мире. Рассматриваем Вашу страну как авторитетного парт­нера в этой важнейшей сфере и надеемся на развитие двустороннего сотрудничества. Венгерско-казахские отношения обладают огромным потенциа­лом. Как Президент Венгрии, я буду всецело поддерживать его реализацию, – подчеркнул Тамаш Шуйок.

Визит Президента Венгрии Тамаша Шуйока является ярким подтверждением прочности казахско-венгерских отношений. Диалог, основанный на доверии, уважении и общих ценностях, продолжает формировать устойчивую основу для совместного будущего.

Посещение центра ИИ Аlem.ai

Также президенты Казахстана и Венгрии посетили Международный центр искусственного интеллекта Аlem.ai.

Инновационное пространство призвано развивать современные технологии в Казахстане, вовлекать талантливую молодежь, поддерживать и продвигать перспективные проекты в AI- и IT-секторе, чтобы вывести цифровой сектор экономики на новый уровень. Аlem.ai станет точкой притяжения специалис­тов не только из Казахстана, но и из других стран.

Флагманский проект нацелен на развитие технологий в ключевых отраслях: науке, промышленности, креативных индустриях и государственных услугах. Он будет способствовать созданию национальной ИИ-экосистемы, привлечению инвестиций, поддержке стартапов и стимулированию исследовательской деятельности.

Центр позволит увеличить экс­порт казахстанских ИИ-решений до 5 млрд долларов к 2029 году, способствовать новой волне технологического и экономического роста за счет развития искусст­венного интеллекта и сделать Астану ведущим центром ИИ-технологий в Центральной Азии.

В рамках проекта ежегодно планируется привлекать порядка 10 000 талантов в различных отраслях, обучать не менее 1 000 специалистов, запускать около 100 стартапов, реализовывать порядка 10 научных исследований.

Центр объединяет общественное пространство, школу искусст­венного интеллекта Tomorrow School, Центр креативных технологий TUMO, стартап-кампус, научно-исследовательские лаборатории и AI-driven Government – зону для разработки GovTech-решений.

Также Президент ознакомился с презентациями отечественных AI-проектов.

Deep-tech стартап Mirai Tech – портативная ИИ-лаборатория биомеханики: умные сенсорные стельки и носимые датчики помогают предотвращать травмы и ускоряют реабилитацию спорт­сменов и пациентов. AltBridge осуществляет мониторинг инвес­тиционного портфеля на пуб­личных рынках и дает отчет по каждому направлению. Defect AI помогает врачам сократить время на рутинную документацию и сосредоточиться на пациентах.

Касым-Жомарт Токаев также побеседовал с победителями международной олимпиады по искусственному интеллекту, состоявшейся в Пекине. Казахстанские школьники завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году IOAI собрала более 280 юных исследователей и разработчиков из более чем 60 стран. В неофициальном медальном зачете Казахстан занял четвертое место в мире, опередив такие страны, как Китай и США.