Культура
Новый фильм Нуртаса Адамбая "Тараз" выйдет осенью 2016
Ксения Воронина
Актер, продюсер и режиссер Нуртас Адамбай анонсировал выход своего нового фильма "Тараз" на страничке в Facebook, передает Kazpravda.kz.

5774c1416757f1467269441.jpg

"Друзья, представляем вашему вниманию постер к нашему новому фильму "Тараз". Фильм про дружбу, честь, испытания, жизнь. Честно говоря, было волнительно снимать криминально-социальную драму после 3 комедий, но мы уверены, что наши старания прошли не зря. Всегда хотелось снять такое кино. Мы очень сильно надеемся, что наш зритель по достоинству оценит наш труд. Премьера картины намечена на осень 2016 года. Если ждете этот фильм, с вас лайк и репост! Коп рахмет, достар! P.S. все, что мы делаем и снимаем – все для нашего казахстанского зрителя!" – написал Адамбай.

Известно, что действие фильма происходит в наши дни.

Популярное

Все
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Два новых министерства появились в Казахстане
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Лошади особого назначения
Вышедшие из каменного молчания
Область Абай: первые шаги
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
94-е заседание Экономического совета СНГ состоялось в Нур-Султане
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Слухи о случаях холеры в стране насторожили казахстанцев
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане

Читайте также

Президент , Указы и распоряжения , Общество , Культура
Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено писателю Мухтару …
Президент , Культура
Высшие награды Казахстана присвоил посмертно Президент комп…
Культура
Оружие древних воинов обнаружил казахстанец возле Семея
Культура , В мире
"Мировой топ моделью – 2022" вновь стала девочка из Атырау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]