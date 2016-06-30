Новый фильм Нуртаса Адамбая "Тараз" выйдет осенью 2016

"Друзья, представляем вашему вниманию постер к нашему новому фильму "Тараз". Фильм про дружбу, честь, испытания, жизнь. Честно говоря, было волнительно снимать криминально-социальную драму после 3 комедий, но мы уверены, что наши старания прошли не зря. Всегда хотелось снять такое кино. Мы очень сильно надеемся, что наш зритель по достоинству оценит наш труд. Премьера картины намечена на осень 2016 года.
Если ждете этот фильм, с вас лайк и репост! Коп рахмет, достар!
P.S. все, что мы делаем и снимаем – все для нашего казахстанского зрителя!" – написал Адамбай.
Известно, что действие фильма происходит в наши дни.