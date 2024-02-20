Новый киносезон

Торжественное мероприятие, приуроченное к 110-летию со дня рождения легендарного основателя профессионального казахстанского кинематографа Шакена Айманова, собрало на одной площадке ведущих кинематографистов страны – звезд кино, режиссеров и продюсеров.

Накануне мероприятия в Цент­ральном государственном музее РК открылась выставка, где были представлены фотоматериалы, личные вещи и награды Айманова: его домбра, рупор, которым он пользовался на съемочной площадке, шахматная доска и посох из фильма «Безбородый обманщик», где Шакен сыграл главную роль – острослова и балагура Алдара Косе.

В этот же день на территории «Казахфильма» состоялся ас по Шакену Айманову. Перед этим кинематографисты побывали на Кенсайском кладбище, где он похоронен.

Президент национальной киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова Азамат Сатыбалды, открывая новый сезон, сообщил отрадную для кинематографистов новость: заключен меморандум с группой компаний Kinopark & Kinoplexx Theatres о сотрудничестве и взаимодействии. Отныне в принадлежащих структуре кинотеатрах будут на регулярной основе демонстрироваться снятые, но не вышедшие в широкий прокат отечественные картины.

Также компания будет оказывать содействие в рекламном продвижении и прокате вновь произведенных фильмов студии «Казахфильм».

В свою очередь основанная на базе Kinopark & Kinoplexx Theaters продюсерская компания Tiger Films в рамках меморандума будет производить полнометражные фильмы на предоставленных киностудией съемочных павильонах. Президент структуры Алмаз Малдыбаев сообщил, что первым коммерческим фильмом станет «Сказ о розовом зайце-2», его съемки начнутся уже весной этого года. Также есть достаточно серьезные исторические проекты, к съемкам которых партнеры «Казахфильма» хотят приступить в конце этого – начале следующего года.

– Съемка исторических фильмов должна стать наиболее интересным направлением нашего сотрудничества, – считает президент АО «Казахфильм» Азамат Сатыбалды. – Предполагаются, в частности, съемки ремейка картины «Қыз Жібек», экранизация трагедии Мухтара Ауэзова «Еңлік – Кебек» и рассказа Беимбета Майлина «Күлпәш», посвященного голодомору.

Есть на «Казахфильме» и новости, касающиеся кадровых вопросов. Так как основной зрительской аудиторией казахстанского кино является молодежь от 17 до 29 лет, то, чтобы не терять связи с ней, национальная киностудия, по словам Азамата Сатыбалды, привлекает сегодня в управленческий аппарат талант­ливую кинематографическую молодежь.

– Взяли двух советников, – сообщил он. – Один из них – бывший главный режиссер популярной группы «Ирина Кайратовна» Куаныш Бейсеков, другой – генеральный продюсер студии QARA Еркебулан Куришбаев. Но советником советников по-прежнему остается народный артист СССР Асанали Ашимов.

В этом году «Казахфильм» запустил девять новых проектов.

– Каждый из них отражает многогранность современного казахстанского кино, – утверж­дает Азамат Сатыбалды. – Эти проекты не только укрепят позиции Казахстана на мировой кинокарте, но и станут важным вкладом в развитие культуры и искусства страны.

Имея в виду тяжелые для нацио­нальной киностудии пос­ледние годы, он сказал, что она «переболела ОРВИ», но «наступит такой день, когда мы все будем гордиться «Казахфильмом».

Презентуя новые проекты, вице-президент АО «Казахфильм» Айдар Омаров сообщил, что четыре из них – фильмы, которые будут сняты при поддержке Киноцентра (ГЦПНК). Среди них – полнометражные художественные ленты «Капитан Байтасов» (режиссер-постановщик Даурен Камшибаев) и «Шырмауык» (Азамат Шаргынов), а также два документальных фильма – «Соңғы парыз» (Аскар-Мухит Нарымбетов) и «Здравствуй, добрый человек» (Тимур Итенов).

Вкратце об этих проектах. Бюджет «Капитана Байтасова», который, как подчеркнул Азамат Сатыбалды, претен­дует на звание главного блокбастера «Казахфильма» в новом сезоне, в два раза меньше, чем было принято ранее, – 500 млн тенге. Эта картина посвящена казахстанским полицейским. В частности, капитану Газизу Байтасову, погибшему при задержании террориста в Таразе. 5 декабря 2011 года ему было посмертно присвоено звание «Халық Қаһарманы».

– Глава государства не раз подчеркивал в своих выступлениях, что нужно популяризировать важные профессии. Одна из них – полицейский, – сказал Айдар Омаров. – Через историю легендарного капитана Байтасова мы хотим показать, какой ценой обеспечивается безопасность граждан Казахстана.

Проект «Шырмауык» (бюджет – 220 млн) рассказывает о важности семейных ценностей в судьбе человека.

Документальный фильм «Соңғы парыз» с бюджетом в 40 млн тенге основан на романе Абдижамила Нурпеисова «Пос­ледний долг» о трагедии Аральского моря.

– В этом году писателю исполнилось бы 100 лет, и эта картина будет приурочена к его юбилею, – сообщил режиссер Аскар-Мухит Нарымбетов. – Главным достоинством проекта станет то, что мы постараемся снять его в новом формате – не как классическое документальное кино, а с элементами игровой картины.

Героем документальной картины «Здравствуй, добрый человек» с бюджетом в 40 млн тенге является знаменитый казах­станский ученый-геолог Алан Медоев, который исследовал палеолитические памятники мирового значения: в Центральном Казахстане – Семизбугы, Туранга, Хантау, Чингиз, в Западном – Шахбагата и Кумакапе, в Восточном – Кудайколь и Карасор. Одновременно ученый занимался изучением первобытного искусства (петроглифов и скульптур), проблемами цивилизации номадов и казахского изобразительного искусства и архитектуры.

АО «Казахфильм» снимет также пять фильмов без государственной поддержки. Это полнометражные художественные фильмы «Мама», «Сказ о розовом зайце-2», «Зейін», «Жабайы», «Болмаған балалық шақ».