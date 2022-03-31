Новый пакет реформ, озвученных Президентом в Послании, внимательно изучается и высоко оценивается зарубежными экспертами. Меры по модернизации и обновлению предстоят практически во всех сферах жизнедеятельности государства и общества. Их успешное претворение в жизнь заложит фундамент нового Казахстана.

Верховенство закона и демократия

Ариэль Коэн, старший научный сотрудник, Атлантический совет (США)

Президент Токаев выступил с важной политической речью, определяющей пути развития Казахстана на долгие годы. Это важный шаг к более «слышащему государству», которое необходимо после январской трагедии.

Много чего предстоит проработать. Лично мне, как юристу, важно то, что он акцентировал внимание на необходимости укрепления верховенства закона и полного прекращения прак­тики пыток при политических расследованиях. Увеличение количества судов присяжных – еще один важный аспект.

Президент признает, что Казахстану предстоит работа по совершенствованию правоохранительной и судебной систем. Многое необходимо для дальнейшего экономического развития и народной поддержки.

Также упоминаются меры, позволяющие людям проводить демонстрации и организовывать петиции, – необходимо озвучивать мнения, протесты и разочарования, когда они есть. Помимо этого, ожидаются дальнейшие демократические реформы по мере продвижения Казахстана к членству в ОЭСР.

В сфере политических реформ он призвал к созданию Конституционного суда, более сбалансированной президентской республики с повышенной ролью Мажилиса.

Важным шагом являются региональные выборы депутатов Мажилиса. Я бы хотел, чтобы большинство этой палаты избиралось по избирательным участкам. Это более эффективный способ представлять людей.

Президент и акимы приостанавливают свое членство в правящей партии. Родственникам Президента не разрешат занимать руководящие должности. Это шаги в правильном направлении, и в будущем потребуется дополнительная работа.

Необходимые изменения

Сванте Корнелл, директор Института Центральной Азии и Кавказа (США)

Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева 16 марта анонсировало серьезные изменения в политической системе Казахстана и подтвердило его приверженность существенным реформам.

Президент признал, что январские события в какой-то мере стали результатом внутренней стагнации и монополизации политической и экономической деятельности, а также отметил: его реформы вызвали недовольство ряда лиц, стремившихся продолжить незаконную деятельность.

Президент далее продолжил открыто говорить о недостатках казахстанской политической системы и поддержал общественный запрос на фундаментальные изменения в стране. В частности, Глава государства указал на систему управления, построенную на чрезмерной концентрации власти в руках Президента, которую он назвал «в корне неправильной».

В целях исправления ситуа­ции он призвал к усилению роли Парламента, отделению исполнительной власти от правящей партии, дальнейшему облегчению процесса создания политических объединений наряду с изменениями в избирательной системе и, возможно, самое главное, к созданию Конституционного суда, в который граждане могут обращаться напрямую. Все эти меры, если они будут реализованы, изменят Казахстан в демократическом направлении.

Но это произойдет только в том случае, если меры будут воплощены в жизнь и если они отразятся на изменении менталитета государственных служащих, что должно побуждаться руководством.

Объявленные Президентом шаги по отделению семьи руководства страны от экономичес­кой деятельности будут приветствоваться казахстанским обществом, равно как и приз­нание того, что концентрация власти усилила влияние членов семьи высшего должностного лица, а также олигархических групп.

В будущем инициативы Президента Касым-Жомарта Токае­ва также должны сопровож­даться более конкретными механизмами в целях обеспечения прозрачности и борьбы с коррупцией на высоком уровне, о чем упомянул Президент, не озвучив конкретных инструментов.

Важность честной конкуренции

Уильям Томсон, глава Евразийского подразделения Генерального Секретариата глобальных отношений ОЭСР (Франция)

Многие политические реформы, озвученные в Послании, находятся за пределами экспертизы ОЭСР. Несмотря на то что мы много работаем над вопросами государственного управления, среди наших членов существуют большие различия в отношении избирательных систем, баланса между исполнительной и законодательной властью и так далее. Не существует конституции «наилучшей практики», и каждая страна должна найти свой собственный путь.

Тем не менее в Послании есть несколько важных тем, которые перекликаются с работой ОЭСР как по экономическим реформам, так и по государственному управлению. Пожалуй, самая важная фраза в выступлении – заявление о том, что «рост благосостояния людей возможен только в условиях подлинной конкуренции».

Это глубоко верно, как в экономической сфере, так и в политической. Приветствуется акцент Главы государства на честной и открытой конкуренции, ликвидации искусственных монополий как в экономике, так и в политике. Это согласуется с недавней и текущей работой ОЭСР с Казахстаном по реформе квазигосударственных предприятий и учреждений с час­тичным госучастием, созданию лучших условий для выхода на рынок и конкуренции.

Акцент Президента на дебюрократизации и действительном расширении полномочий региональных властей, вплоть до призывов к сокращению его собственных полномочий, также заслуживает одобрения по многим из тех же причин. Подходы «сверху вниз» и микроменеджмент из центра не могут обеспечить гражданам Казахстана такой рост и развитие, в которых нуждается страна.

Следует также приветствовать подтверждение приверженности структурным реформам. Это не новое обязательство: Глава государства и Правительство давно осознали, что необходимо делать, и определили четкие приоритеты для продвижения реформ во многих областях. Задача, как всегда, будет заключаться в обеспечении последовательной и эффективной реализации.

Также отмечается принятие ряда мер в ответ на экономичес­кий шок, который Казахстан испытал в результате конфликта между Россией и Украиной. Здесь необходимо отметить, чтобы так называемые команд­но-административные меры применялись в ограниченном масштабе и временно.

Например, ограничения на экспорт иностранной валюты могут привести к серьезным рыночным перекосам и генерированию экономической ренты для участников с хорошим положением, если они будут сохраняться слишком долго. Опыт многих стран показывает нам, как временные меры могут стать постоянными, особенно когда есть те, кто получает выгоду от их применения. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать этого.

Повестка реформ обширна и займет время, чтобы ее внедрить. Многие инициативы соответствуют миссии ОЭСР «Лучшие политики для лучшей жизни», и мы нацелены на дальнейшую работу с Казахстаном в этом направлении. Намерены придерживаться приоритетов Президента в работе с казахстанскими коллегами по продлению Меморандума взаимодействия и разработке Плана действий по его внедрению.

Преобразование общества

Яо Пэйшэн, экс-посол Китая в Казахстане (2000–2003 годы)

Я очень внимательно изучил Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева, с которым он выступил в Парламенте 16 марта 2022 года. Это программная речь, которая охватывает все основные сферы государственного развития. В ней много инновационных идей.

Во-первых, содействие политической реформе должно обеспечить гарантию преобразования всего общества. Согласно моему личному пониманию, страна была независимой в течение 30 лет и добилась больших успехов во всех аспектах. Сейчас, особенно после январских событий, общество вступило в новый этап.

Страна сталкивается с тяжелыми и неотложными задачами, различными внешними вызовами. Необходимо создать эффективное и честное правительство. В этих целях эффективной мерой является то, что близкие родственники Президента не могут занимать руководящие должности, и эта мера, безусловно, будет поддержана народом. Потому что в любой стране люди ненавидят коррупцию, а родственные связи часто склонны порождать данное явление.

Во-вторых, принятие законов, препятствующих вмешательству внешних сил во внутренние дела, поможет фундаментально обеспечить единство и сплоченность общества, тем самым укрепив независимость, суверенитет и территориальную целостность Казахстана.

В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев прямо указал на «разрушительные последствия» так называемой «уличной демократии». Люди видели, что после распада СССР внешние силы, прикрываясь демократией, не жалеют тратить большие деньги на подкуп оппозиции и провоцирование «цветных революций» во многих странах. Такого рода «революции» без какого-либо прогрессивного значения привели к огромным жертвам и экономическим потерям в некоторых странах. Нам очень грустно видеть, что некоторые государства когда-то были очень богатыми, но «цветные революции» погрузили их в пучину нищеты.

...Сегодня люди поняли, что «уличная демократия» – это «ядовитый меч» внешних сил, она разрушает общество и подрывает правовой режим.

7 января текущего года в своем устном послании Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву Председатель КНР Си Цзиньпин четко поддержал решительные меры, принятые Правительством Казахстана для стабилизации ситуации, и выразил свое «решительное несогласие с подстрекательством «цветных революций» внешними силами. Это свидетельствует о том, что лидеры двух стран придерживаются совершенно одинаковых позиций по основным вопросам, касающимся защиты коренных интересов страны.

Мы надеемся сохранить социальную стабильность в нашем братском соседнем государстве. Исторический опыт Китая показывает, что именно долгосрочная социальная стабильность создала предпосылки для искоренения нищеты.

В-третьих, реформы и антикризисные меры, заявленные Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в Послании, еще раз демонстрируют его способность как политика контролировать общую ситуацию, его смелость решать проблемы и позицию высокой ответственности перед страной и народом.

До избрания Президентом Токаев уже прошел все должности на внутренней и внешней работе, накопил очень богатый опыт управления страной. «Время создает героя». Есть основания полагать, что с накопленными способностями и мудростью Касым-Жомарт Токаев сможет спокойно среагировать на различные внутренние и внешние вызовы, повести страну и народ в новый период развития.