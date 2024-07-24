Новый поворот в президентской предвыборной гонке в США

На прошлой неделе Республиканская партия США официально определилась с кандидатом в президенты на предстоящих 5 ноября выборах – им ожидаемо стал Дональд Трамп, накануне партийного съезда переживший покушение.

А на днях действующий Президент США и, как предполагалось, будущий кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о том, что принял решение не участвовать в выборах в качестве кандидата. В авгус­те будет точно известно имя нового претендента, пока же своим приемником дейст­вующий глава Белого дома назвал Камалу Харрис.

Сейчас она занимает должность вице-президента США, и это первая женщина на данном посту. Предвыборный штаб Джо Байдена, названный теперь ее именем, всего за сутки собрал рекордную за последние четыре года сумму пожертвований.

Многие эксперты выбывание 81-летнего Байдена из гонки называют закономерным.

«Последние дни о том, что он должен уйти, начали говорить даже самые близкие партнеры и влиятельные демократы, такие как 44-й Президент Барак Обама. Выход Байдена – это, безусловно, крайний шаг, на который пошли демократы. Но если бы Байден остался, Трамп выигрывал бы наверняка, – рассуждает в своем посте на Facebook директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Еркин Тукумов. – За три месяца менять основного кандидата – огромный риск с учетом необходимости повернуть всю предвыборную машину, все 200 штабов по всей стране, которые проделали огромную работу по продвижению Байдена. Но самое главное: кто бы ни стал кандидатом – вице-президент Камала Харрис, калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом или другие – все они недостаточно раскручены на национальном уровне».

Эксперт прог­нозирует, что вся предвыборная кампания теперь будет нацелена на «неопределившиеся» штаты, для которых готовят мощные предложения в области миграции, налоговых послаблений, внешней политики. А возможно, достаточно будет просто выверенной кандидатуры нового претендента, которая устроит как консерваторов, так и либералов.

«В борьбу вступила Камала Харрис, которая уже пыталась стать кандидатом в президенты в 2020 году, однако позже отказалась от участия в гонке в пользу поста вице-президента, предложенного Джо Байденом», – комментирует в Telegram-канале Института анализа социально-политических процессов (ИАСПП) политолог Женис Каукенов.

Более удачного выбора кандидата для предвыборной гонки с таким оппонентом, как Дональд Трамп, было сложно подобрать, считает эксперт. Харрис родилась в семье мигрантов, мать – уроженка Индии, отец – Ямайки. Она в немалой степени обеспечила победу Джо Байдену, привлекая голоса избирателей индийской общины, а также прогрессивной молодежи.

«Она также собирала деньги на эту кампанию, став одним из лучших партийных фандрайзеров, – пишет политолог. – Со студенческих пор ведет активную общественную дея­тельность, начав в 1986 году карьеру в аппарате сенатора-демократа от штата Калифорния Алана Крэнстона. В 1990-м вошла в коллегию адвокатов Калифорнии, в 2010-м была избрана генеральным прокурором штата, с 2015 года – сенатор от Калифорнии».

Молодая, энергичная, жизнерадостная Харрис была настоящей находкой для демократов, испытывающих определенные идеологические и кадровые трудности, считает Женис Каукенов. Ее продвижение по партийной линии задумывалось как «переходный проект смены поколений». Ее леволиберальные взгляды и традиционно демократическая повестка обеспечили доверие и популярность электората.

«После отказа Байдена от продолжения гонки Харрис сразу включилась в нее, только за один день заручившись поддержкой почти половины однопартийцев и собрав более 46 миллионов долларов для своей кампании. Она – реальный претендент на кандидатство от демократов и, наверное, будет достойным соперником Дональду Трампу», – отмечает Женис Каукенов.

При этом агентство Associated Press сообщает, что Трамп не намерен менять свою предвыборную стратегию в случае, если демократы поддержат кандидатуру Камалы Харрис. Респуб­ликанцы продолжат концентрироваться на неудачах администрации Джо Байдена, ко многим из которых она причастна. И в то время, как главы региональных штабов Демократической партии во всех 50 штатах поддержали выдвижение Харрис кандидатом, ряд американских чиновников и спонсоров демократов призывают выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах – независимого сенатора Джо Манчина (от штата Западная Вирджиния).

Что касается того, как предвыборная кампания в США отразится на отношениях этой страны с Центрально-Азиатским регионом, то здесь зарубежные и казахстанские эксперты едины в своем мнении: для Америки ЦА представляет большой интерес с точки зрения политики, экономики и безопасности. И в ближайшие годы он будет только расти.

Кроме того, именно следующий президент Соединенных Штатов будет подводить итоги стратегии США в Центральной Азии на 2019–2025 годы, которая, напомним, была принята в период нахождения во главе страны Дональда Трампа.