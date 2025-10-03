Как изменился стандарт школьного питания в Казахстане

Впервые внедряется понятие «Индекс несъедаемости»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, СЦК

С 1 сентября вступил в силу новый стандарт питания. Он распространяется на все организации образования: детсады, школы, колледжи и оздоровительные лагеря, сообщает Kazpravda.kz

Стандарт разработан в тесном сотрудничестве Минздрава, Минпросвещения, Казахской академии питания, международных организаций – ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Как отметил заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Нуркан Садвакасов, в 3,6 раза снижено содержание сахара, в 5 раз – соли, увеличено количество овощей, фруктов и молочной продукции в рационе.

Были исключены из меню колбасные изделия, копчёности, спреды. Сладкие напитки заменены на воду, молоко, кисломолочные продукты, фруктовые чаи и компоты с пониженным содержанием сахара.

«Кроме того, стандарт впервые содержит отдельные требования к организации питания в малокомплектных школах; к обеспечению питания детей с особыми диетическими потребностями. Впервые внедряется понятие «Индекс несъедаемости», – сказал спикер в ходе круглого стола в СЦК.

Кроме того, во всех регионах были утверждены новые четырехнедельные меню в соответствии с новым стандартом школьного питания.

Как отметил Нуркан Садвакасов для практической реализации стандарта разработаны многовариантные типовые меню; впервые создано специальное меню для малокомплектных школ, где нет условий для приготовления горячих блюд; учтены возрастные потребности, калорийность, сезонность.

«На сегодня во всех регионах утверждены четырехнедельные меню в соответствии с новым стандартом. В течение учебного года будет проводиться мониторинг внедрения, включая оценку индекса несъедаемости. При повышении этого индекса допускается замена блюда на аналогичное по питательной ценности, но более приемлемое для детей», – заключил спикер в ходе круглого стола в СЦК.

Напомним, с нового учебного года в учебных заведениях начнут действовать новые стандарты питания и усиленный контроль качества.

