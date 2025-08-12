С нового учебного года в учебных заведениях начнут действовать новые стандарты питания и усиленный контроль качества

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На пресс-конференции на площадке Правительства министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил о введении новых стандартов школьного питания и дополнительных мерах по обеспечению его качества, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, совместно с Минздравом реализуется комплекс шагов, направленных не только на обеспечение здорового, но и качественного питания школьников.

«Кроме утвержденных стандартов, мы приняли ряд дополнительных мер — сокращаем содержание соли, сахара и вредных ингредиентов, способных негативно повлиять на здоровье ребенка. Также к ежедневной проверке качества питания привлечены школьные медсестры», — отметил Гани Бейсембаев.

Ранее медработники не были вовлечены в этот процесс и не несли ответственности за контроль.

Кроме того, снят запрет на внеплановые проверки, ранее действовавший в рамках Предпринимательского кодекса.

Теперь санитарно-эпидемиологическая служба (СЭЗ) имеет право в любой день без предупреждения инспектировать организации, предоставляющие питание школам.

Также усилен и внутренний контроль. Бракеражные комиссии в школах, которые проверяли пищу только раз в месяц, теперь обязаны проводить контроль ежедневно.

Кроме того, проведено дополнительное обучение сотрудников, чтобы исключить нарушения и повысить ответственность.